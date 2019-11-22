Экономика
Lenta.ru«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией
Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
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На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.РБКвчера в 23:00
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