На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.

с чего всё началось

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Транспорт Путину не доложили о проблемах при запуске МЦД 21 ноября Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру (МЦД-1) и прокатился по ветке, соединяющей Одинцово и Лобню.

Политика В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.

Политика Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Происшествия Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.

Общество Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.