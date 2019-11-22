Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
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с чего всё началось

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
РБКвчера в 23:00

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«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБКвчера в 23:00

РБК: «Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Коммерсантъвчера в 23:57

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

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СМИ: Индия и Индонезия отказались брать продукцию «Вертолётов России»

News.ru01:51

«Вертолеты России» остались без контракта в силу собственной неразберихи

Красная весна04:46

Российские вертолеты не спешат улетать за рубеж

Уралинформбюро07:22
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
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Глава государства Владимир Путин считает чушью попытки Минздрава ввести новый порядок прохождения осмотра для получения водительских прав.
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ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

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Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

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В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
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Напомним, 21 ноября 2019 года дома и в бывшем кабинете экс-начальника УМВД России по Тюменской области прошли обыски.
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СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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В ФСБ ответили на заявления Украины о состоянии переданных кораблей

Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», заявили 21 ноября в Центре общественных связей ФСБ России.
REGNUM вчера в 03:48
Политика

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 14:21
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
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Релиз The Witcher 3 на Switch поспособствовал росту доходов CD Projekt

По словам вице-президента и финансового директора CD Projekt Петра Нелюбовича, росту доходов компании, помимо прочего, поспособствовали первые поставки The Witcher 3: Wild Hunt для Nintendo Switch и рост выручки магазина GOG.
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Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
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Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
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Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
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Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

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Родные жертв домашнего насилия призвали к ответу замглавы Минюста

Родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной.
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
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Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс прокомментировал слухи о том, что студия Warner Bros. запускает в производство продолжение.
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Hyundai раскрыла комплектации нового седана Sonata

Новый седан Hyundai Sonata будет представлен на российском рынке в шести комплектациях: Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige.
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Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по агропромышленному комплексу заявил, что руководителям профильных холдингов следует думать над увеличением зарплат специалистов, чтобы привлекать на работу профессионалов.
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Вильфанд анонсировал мокрый снег в Москве

Потом начнут появляться облака. В ночь на 29 ноября прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит объявил о решении предъявить премьеру страны Биньямину Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам о коррупции.
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Коммерсантъ 02:17
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Dubai Airshow
Biennial air show held in Dubai, United Arab Emirates under the patronage of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, in cooperation with Dubai Civil Aviation Authority, Dubai Airports, Dubai World Central and the UAE Armed Forces. It is organised by F&E Aerospace since 1989.
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