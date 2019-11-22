Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.
РБК21 ноября в 23:00

Подробнее о событии

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБК21 ноября в 23:00

РБК: «Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Коммерсантъ21 ноября в 23:57

«Вертолеты России» упустили контракты с Индией и Индонезией

Lenta.ruвчера в 00:56

СМИ: Индия и Индонезия отказались брать продукцию «Вертолётов России»

News.ruвчера в 01:51

«Вертолеты России» остались без контракта в силу собственной неразберихи

Красная веснавчера в 04:46

Российские вертолеты не спешат улетать за рубеж

Уралинформбюровчера в 07:22

На выставке в Дубае «Вертолеты России» остались без контракта с Индией и Индонезией

Наша версиявчера в 08:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 18:33, Вашингтон
Кино

Раскрыт секрет постельной сцены с участием Асмус в фильме «Текст»

Политическая Экспертиза 21 ноября в 01:36
Игры

Valve показали геймплей Half-Life: Alyx

Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Goroday.ru вчера в 18:27
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес певицы из-за ее планов выступить в России связана с "каким-то заказом".
РИА Новости 15:32
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

Вести.Ru 11:14
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
Футбол

«Фламенго» стал победителем Кубка Либертадорес

"Фламенго" во второй раз в своей истории стал победителем Кубка Либертадорес.
Газета.Ru 17:13
Политика

Министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

Министр ВМС США Ричард Спенсер выражал готовность уйти в отставку из-за несогласия с американским лидером Дональдом Трампом о наказании обвиненного в преступлении военного.
Известия 18:21
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Шоу-бизнес

Ани Лорак случайно показала татуировку на интимном месте

Оказывается, с некоторых пор на теле Лорак красуется бабочка, расположенная в довольно интимном месте: на ребрах под грудью.
7Дней.ру 03:15
Музыка

Группа Lindemann представила новый клип с участием Светланы Лободы

Пятый канал 13:52
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Кино

Дэйзи Ридли рассказал о девятом эпизоде «Звездных войн»

Напомним, что новой части «Звездных войн» предрекают антирекорд по сборам.
RuNews24.ru 03:14
Шоу-бизнес

Крутой и Басков устроили драку в аэропорту Минска

Известный композитор Игорь Крутой опубликовал ролик, в котором запечатлел свою шуточную потасовку с певцом Николаем Басковым.
REGNUM 09:17
Происшествия

В Самаре BMW потушили водой из канализации

Известия 14:38
Единоборства

Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем

Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
ГЛАС.RU 03:09
Здоровье

Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя

Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
ФАН вчера в 11:08
Происшествия

Следствие просит отправить под домашний арест главу Чехова

Следственный комитет России просит суд отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.
RT на русском вчера в 06:27
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после игры с «Рубином»

Московский Комсомолец 13:26
Происшествия

Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Московский Комсомолец 13:45
Политика

Сенат Боливии одобрил созыв новых выборов президента

Палата сенаторов парламента Боливии одобрила законопроект о созыве новых выборов президента страны, сообщается в Twitter палаты.
Rambler News Service 14:18
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости 13:49
Политика

Вучич: российский шпион в Сербии действовал давно, но непонятно зачем

В отличие от Захаровой, президент Сербии «провокацией» скандал с Клебаном не считает, но доброго отношения к России не изменит.
Суть событий вчера в 01:04
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru 18:00
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.
iReactor вчера в 16:20
Общество

МЧС предложило закрепить в законе понятие «оправданного риска»

В документе отмечается, что урегулирование на законодательном уровне путем внесения изменений в Федеральный закон позволит исключить правовую неопределенность применения понятия "оправданного риска", а также позволит решить вопросы обеспечения охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ.
РИА Новости вчера в 13:23
Кино

Тим Миллер больше не будет работать с Джеймсом Кэмероном

Kinonews.ru 02:30
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС 17:38
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
Матч ТВ 05:09
Происшествия

Опубликовано видео момента тарана автобусом рынка в Калининграде

Появилось видео момента, как пассажирский автобус врезался в центральный рынок в Калининграде.
Life.ru вчера в 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ми-171
Вертолёт
Советский/российский гражданский транспортный вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля, модификация вертолёта Ми-8 - Ми-8АМТ. Военная модификация вертолёта Ми-8АМТШ принята на вооружение в 2009 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Dubai Airshow
Biennial air show held in Dubai, United Arab Emirates under the patronage of HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, in cooperation with Dubai Civil Aviation Authority, Dubai Airports, Dubai World Central and the UAE Armed Forces. It is organised by F&E Aerospace since 1989.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное