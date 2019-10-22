Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.

Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США

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