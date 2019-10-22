На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России. Сейчас объект находится под контролем Дамаска. В 2014 году в разгар войны в Сирии аэродром захватили боевики "Исламского государства"*.

с чего всё началось

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка. Ранее там в течение двух лет находилась американская военная база.

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

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