Армия и оружие
Российская газетаВертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка. Ранее там в течение двух лет находилась американская военная база.
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с чего всё началось
На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России. Сейчас объект находится под контролем Дамаска. В 2014 году в разгар войны в Сирии аэродром захватили боевики "Исламского государства"*.РИА Новости02:08
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