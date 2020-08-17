Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.