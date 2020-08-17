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Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

Вертолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).В источнике
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РБК

Вертолет Лукашенко улетел с территории Минского завода колесных тягачей

РБКвчера в 04:53
Коммерсантъ

Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей

Коммерсантъвчера в 03:33
Известия

Вертолет Лукашенко вылетел с территории МЗКТ

Известиявчера в 04:27
Lenta.ru

Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми

Lenta.ruвчера в 04:26
RT на русском

Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ

RT на русскомвчера в 03:08
РИА Новости

Лукашенко встретился с рабочими МЗКТ

РИА Новостивчера в 03:07
ТАСС

Вертолет Лукашенко вылетел с территории Минского завода колесных тягачей

ТАССвчера в 04:06
КП - Беларусь

Лукашенко - на МЗКТ: «Вы, работяги, требуйте, кричите, но только не останавливайте производство, иначе будет, как в середине 90-х»

КП - Беларусь17:57

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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ФК «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе клуба к защитнику "Спартака" Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведет переговоры с Месси, который готов перейти в "Локо".
Москва 24вчера в 13:38

Адвокат Жорин оценил шансы мужа Легкоступовой получить наследство

«Точно установить, кто из потенциальных наследников получит наследство Валентины Легкоступовой, будет возможно после того, как нотариус откроет наследственное дело, и наследники заявят о своих правах на наследство либо откажутся от него», — подытожил адвокат.
NewInformвчера в 05:13
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Банки пригрозили сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей ограничат 1%, то банки будут вынуждены снизить кэшбэки с покупок в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.
Известия18:01

Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»

Американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления в штате Висконсин назвал президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера КНДР Ким Чен Ына "шахматистами мирового уровня".
RT на русском19:36
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