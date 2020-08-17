Вертолёт Лукашенко приземлился на территории МЗКТ
Смотрите также
Лукашенко предупредил о превращении Белоруссии в кордон против России
Неизвестный в Москве убил рабочего из-за поцарапанной машины
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Турция создаст военную базу в ливийском Мисурате
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Среди журналистов пула Мишустина выявили случаи коронавируса
В Приамурье прибыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Появилась новая версия возникновения коронавируса
В Хабаровске снизилось число митингующих в поддержку Фургала
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Лукашенко прокомментировал забастовки на белорусских заводах
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Самолёт Минобороны доставил из Сирии 26 российских детей
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
«Барселона» подтвердила отставку Сетьена с поста главного тренера
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
«Остается только война»: японцев возмутила отмена поездок на Курилы
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Среди журналистов пула Мишустина выявили случаи коронавируса
Ледниковый покров Гренландии растаял до точки невозврата
Вертолёт президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился на территории Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).В источнике
Подробнее о событии
Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми
Lenta.ruвчера в 04:26