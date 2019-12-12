Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазваны имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Об этом сообщается на сайте губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Как отмечается, на Кубани остались семьи военных.
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