В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Об этом сообщается на сайте губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Как отмечается, на Кубани остались семьи военных.

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

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