Происшествия

ИзвестияИзвестияМинобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке

Министерство обороны РФ подтвердило гибель экипажа вертолета Ми-8 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ при жесткой посадке в Анадыре. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает ТАСС.
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СКР возбудил уголовное дело из-за крушения вертолета на Чукотке

Коммерсантъ04:56

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Интерфакс00:50

Хронология катастроф самолетов и вертолетов Минобороны России в 2020 году

ТАСС04:21

Разбор завалов начался на месте крушения Ми-8

SakhaNews01:02

Четыре человека находятся на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку

РЕН ТВвчера в 22:54

СК возбудил дело после крушения военного вертолета на Чукотке

РБК04:26

По факту крушения вертолета на Чукотке возбудили уголовное дело

РИА Новости03:49
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Происшествия

Число жертв непогоды в Свердловской области увеличилось до трёх

RT на русском вчера в 12:26
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Политика

В США считают, что Украина и Россия будут воевать из-за воды

URA.Ru вчера в 20:40
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Здоровье

В России резко выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Общество

В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8 915 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.
UfaTime.ru 04:25
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Энергетика

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» полностью остановили

Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Польшу в Германию был полностью остановлен.
РБК 05:21
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Общество

Брянским водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра

Жители Брянской области, как и все россияне, у которых заканчивается срок действия полиса ОСАГО, смогут оформить новый документ без прохождения техосмотра.
Городской32 (Брянск) вчера в 08:48
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Происшествия

В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне

Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
33
Происшествия

В Ижевске избивавшая сверстниц девочка получила два года колонии

РИА Новости 01:15
14
Общество

Девочку, с рождения жившую в больнице, забрали в семью

Дождь вчера в 01:45
149
Общество

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о разводе с Джиганом

Несколько месяцев в соцсетях не утихает тема о разводе Джигана и Оксаны Самойловой. Ещё недавно у них появился четвертый ребенок.
Pravda.Ru 02:42
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Экономика

В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки

«Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина.
Известия 03:25
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Рост уровня безработицы в Швеции составил в апреле более одного процента - с 6,7% до 7,9%, хотя власти королевства отказались вводить строгий карантин на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 04:45
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Происшествия

В Москве найден мертвым генерал ФСБ

В квартире на Космодамианской набережной района Замоскворечье нашли мертвым генерал-майора ФСБ Юрия Бзаева.
Lenta.ru 04:43
Общество

Писатель Драгунский сообщил о смерти бывшего главы Минэнерго России

На посту министра Лопухина сменил Виктор Черномырдин, а бывший первый министр энергетики осенью 1992 году был назначен советником главы правительства Егора Гайдара.
Известия 04:48
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском вчера в 12:32
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
1,7K
Здоровье

В Японии заявили об опасности медицинских масок для детей

Токио, 26 мая 2020, 06:45 — REGNUM Ношение медицинских масок может быть опасным для детей младше двух лет, сообщает Ассоциация педиатров Японии.
REGNUM вчера в 23:45
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Происшествия

В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах

В Республике Адыгея следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района, где за последнее время установлено 190 случаев короновируса.
Российская газета 04:08
Общество

Глава Минстроя Якушев вышел на работу после коронавируса

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Минстроя.
РИА Новости 04:14
Общество

В Бенине освобождены захваченные пиратами российские моряки

«По информации посольства России в Нигерии, 23 мая захваченные пиратами 19 апреля в территориальных водах Бенина трое российских граждан, члены экипажа контейнеровоза Tommi Ritscher -- старший помощник капитана А. Сигунов, старший механик С. Зайцев и электромеханик В. Супрун -- были освобождены»,-- сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 04:25
1
Общество

В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 10:30
1,1K
Экономика

МСБ сможет уточнить ОКВЭД для получения господдержки

25 мая 2020 года стало известно, что малый и средний бизнес (МСБ) сможет уточнить до 1 июля текущего года основной вид деятельности по ОКВЭД для получения государственной поддержки.
Саминвестор 03:53
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Происшествия

В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома

Четыре балкона обрушились на жилом доме в центре Санкт-Петербурга, никто не пострадал, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:06
Фигурное катание

Видео неловкого момента с Загитовой набрало более 22 млн просмотров

Discover24 04:46
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Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 24 мая в 21:18
1,7K
Шоу-бизнес

Памятник из черного гранита появился на могиле Юлии Началовой

Вечерняя Москва вчера в 04:40
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Происшествия

Стала известна личность убившего заложницу с Кубы в Москве

Lenta.ru 04:06
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Происшествия

В Самарской области ликвидировали открытое горение в частных домах

REGNUM 05:02
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян

Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
1,1K
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