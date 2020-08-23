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«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАСС09:25
Подробнее о событии
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в этом году

Реальное время09:58
Экономика сегодня

Вертолет «Ансат» Aurus потеснит конкурентов соотношением цены и качества

Экономика сегодня11:20
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUM10:04
ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Весна10:25
Будущее России. Национальные проекты

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в четвертом квартале 2020 года

Будущее России. Национальные проекты09:55
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

News.ru09:46
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАСС09:25

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Модель Полина Аскери и бизнесмен Борис Белоцерковский развелись

Мы с Борис Григорьевичем разведены. Любой развод, даже обоюдный — это больно. Поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас.
Полина Аскери
Российская модель
Topdaynews.ru06:26
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ЕС не признает Лукашенко в качестве «законного президента» — Боррель

Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность.
Жозеп Боррель
Испанский политик
REGNUM11:35
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Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС).
Известия06:07
9

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости09:06
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