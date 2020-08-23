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«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАСС09:25
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ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Весна10:25
Экономика сегодня

Вертолет «Ансат» Aurus потеснит конкурентов соотношением цены и качества

Экономика сегодня11:20
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в этом году

Реальное время09:58
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUM10:04
Будущее России. Национальные проекты

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в четвертом квартале 2020 года

Будущее России. Национальные проекты09:55
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

News.ru09:46
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАСС09:25

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
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Российская газета04:57
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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