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«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАССвчера в 09:25
Подробнее о событии
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАССвчера в 09:25
Телеканал 360°

Первый «Ансат» Aurus могут поставить в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 12:24
ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 10:25
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUMвчера в 10:04
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Aurus в этом году

Реальное времявчера в 09:58
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

News.ruвчера в 09:46
Татар-информ

Первый вертолет «Ансат» Aurus планируют поставить до конца этого года

Татар-информвчера в 16:39

Трамп посетит Шарлотту, где его выдвинут кандидатом в президенты

24 августа состоится открытая церемония голосования делегатов общенационального предвыборного съезда Республиканской партии, в результате которой Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах.
News.ru22 августа в 14:48

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
REGNUMвчера в 09:08
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