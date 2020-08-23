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«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАСС09:25
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REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUM10:04
ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Весна10:25
Экономика сегодня

Вертолет «Ансат» Aurus потеснит конкурентов соотношением цены и качества

Экономика сегодня11:20
Телеканал 360°

Первый «Ансат» Aurus могут поставить в 2020 году

Телеканал 360°12:24
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Aurus в этом году

Реальное время09:58
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

News.ru09:46
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАСС09:25

Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде

Россиянин Александр Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде на турнире в Брентвуде и стал временным чемпионом WBC, также завоевав бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета.
Газета.Ru02:09
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Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
ПолитРоссия05:53
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Классические модели Rolls-Royce перевели на электротягу

Стартап Lunaz начал предлагать своим клиентам электрифицированные модификации классических моделей Rolls-Royce Silver Clouds и Phantom V. Так, Silver Clouds с эколгичным мотором обойдётся миниму в 350 тыс. фунтов стерлингов (это более 34 млн рублей), а за электрический Phantom V придётся отдать базовые 500 тыс. фунтов стерлингов (49 млн рублей).
Тарантас Ньюс21 августа в 05:44

Прокуратура проверит сообщения об истощенном ребенке в детдоме в Крыму

"Прокуратура Республики Крым организовала проверку по сообщениям о ненадлежащем медицинском обслуживании двухлетнего ребенка в специализированном учреждении", - сообщили РЕН ТВ в ведомстве.
РЕН ТВ10:33
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В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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Взят в плен командир армянской диверсионно-разведывательной группы - Минобороны АР

Лавров назвал причину июльского противостояния на границе Азербайджана и Армении >> Во время боя командир армянской диверсионной группы, по данным первичного допроса, старший лейтенант Гургин Альберян был взят в плен.
Sputnik Азербайджан13:25
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