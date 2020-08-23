Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
News.ru
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАСС09:25
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Первый «Ансат» Aurus могут поставить в 2020 году

Телеканал 360°12:24
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАСС09:25
Экономика сегодня

Вертолет «Ансат» Aurus потеснит конкурентов соотношением цены и качества

Экономика сегодня11:20
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUM10:04
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в этом году

Реальное время09:58
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

News.ru09:46
ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Весна10:25

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.
Военное дело02:31
2,2K

Россия готова к внедрению интернета нового поколения. Как он изменит жизнь людей?

Совсем скоро именно 5G даст огромные преимущества во множестве сфер жизни, в том числе в промышленном производстве, телемедицине, сельском хозяйстве, безопасности и развлечениях.
Lenta.ru20 августа в 17:04

Совет оппозиции Белоруссии предложил вернуть конституцию 1994 года

Член президиума Координационного совета оппозиции, бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко предложил провести референдум по возвращению конституции образца 1994 года, передают «МБХ медиа» и «Sputnik Беларусь».
Коммерсантъ11:21
19

Бывший спецназовец арестован в США по подозрению в шпионаже для РФ

Бывший американский спецназовец Питер Деббинс арестован полицией США по подозрению в передаче сотрудникам российских спецслужб информации о силах спецназначения и контактов для вербовки американских военных.
iReactorвчера в 23:29
71