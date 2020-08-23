«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году
Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАСС09:25
Подробнее о событии