Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
News.ru
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский. Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) может поставить первый вертолет класса люкс "Ансат" Aurus в четвертом квартале 2020 года. Об этом ТАСС сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
ТАССвчера в 09:25
Подробнее о событии
News.ru

«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

News.ruвчера в 09:46
Телеканал 360°

Первый «Ансат» Aurus могут поставить в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 12:24
ИА Красная Весна

Первый вертолет для VIP-перевозок «Ансат» готовится к поставке в 2020 году

ИА Красная Веснавчера в 10:25
REGNUM

Названы сроки поставки первого вертолёта в стиле Aurus

REGNUMвчера в 10:04
Реальное время

«Вертолеты России» могут поставить первый Aurus в этом году

Реальное времявчера в 09:58
Татар-информ

Первый вертолет «Ансат» Aurus планируют поставить до конца этого года

Татар-информвчера в 16:39
ТАСС

«Вертолеты России» могут поставить первый Ансат Aurus в 2020 году

ТАССвчера в 09:25

ВСУ приняли на вооружение ракетный комплекс «Нептун»

После заявления украинского президента Владимира Зеленского о передаче Вооруженным силам новых видов оружия и военной техники ВСУ приняли на вооружение береговые комплексы 360МЦ «Нептун», оснащенные крылатыми ракетами.
Военное обозрениевчера в 09:22
1

Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Пожизненно осужденный основатель действовавшей в 90-х группировки из Набережных Челнов Эдуард Тагирьянов в интервью газете "Московский комсомолец" рассказал, за что "наказывал" других бандитов и коммерсантов.
РИА Новостивчера в 13:40
9