Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" расколол общество.

Фигурное катание Мишин прокомментировал падение Туктамышевой с четверного на ЧР Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением по поводу произвольного проката своей ученицы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

Космос Российские учёные завершают испытание прибора для геологоразведки Луны Специалисты планируют до конца 2019 года закончить испытания лётных образцов детектора нейтронов и гамма-лучей АДРОН для аппарата «Луна-25», которому предстоит вести геологоразведку на Луне.

Политика Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом» Правительство Украины в субботу поручило министру юстиции Денису Малюську подписать мировое соглашение с российской компанией "Газпром".

Единоборства Федор Емельяненко перед боем с Джексоном обратился к фанатам Легендарный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко накануне поединка с американцем Куинтоном Джексоном в социальных сетях обратился к поклонникам своего таланта.

Общество Росстат ухудшил прогноз по численности населения России Согласно среднему, базовому, сценарию Росстата, население России к началу 2036 г. снизится с нынешних 146,7 млн до 143 млн человек.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Политика В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.

Политика Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".

Политика Глава ЕС осудила санкции США против «Северного потока-2» Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия ЕС против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», сообщает Der Spiegel.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Общество Московские власти объяснили появление снега на Тверской На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Политика Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.