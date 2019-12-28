Политика

Вести.RuВести.RuПрезидент Черногории подписал закон, расколовший общество

Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" расколол общество.
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Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты

Независимая газета11:00

Президент Черногории подписал вызвавший массовые протесты закон о религии

РБК09:30

Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты

ТАСС09:23

Президент Черногории одобрил закон о вероисповедании

Газета.Ru09:35

Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ

РИА Новости08:45

Президент Черногории подписал закон о церквях

Взгляд.ру10:13

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Credo.pressвчера в 13:03
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