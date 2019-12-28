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Вести.RuПрезидент Черногории подписал закон, расколовший общество
Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее сообщалось, что законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" расколол общество.
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Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания, вызвавший массовые протесты
Независимая газета11:00
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
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