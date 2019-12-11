Политика
РЕН ТВВерующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании. Полиция остановила протестующих, преградив им дорогу, после чего они начали молебен, сообщает РИА "Новости".
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Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Политика
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Предполагаемая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав недавно образованного правительственного совета по развитию физкультуры и спорта.
Происшествия
В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В СК сообщили о проведении обысков по месту жительства специального корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по уголовному делу о так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.": ее участников следователи ранее привлекли к уголовной ответственности по обвинениям в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
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Что касается цены, то покупатели интересовались смартфонами стоимостью 10-20 тысяч рублей, и моделями стоимостью от 50 тыс.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
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Шоу-бизнес
«Рака нет»: Заворотнюк сексуально извивалась на шесте перед мужиком
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Президент России Владимир Путин поблагодарил министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева за инициативу, высказанную на заседании Госсовета в четверг, 26 декабря, включить фермеров, которые разводят виноградных улиток, в число сельхозтоваропроизводителей.
Политика
Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на санкции США по «Северному потоку - 2»
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Малярийные комары могут чувствовать токсины лапками
Ученые изучили Anopheles gambiae и Anopheles coluzzii – двух основных переносчиков малярии в Западной Африке – и обнаружили, что определенное семейство связывающих белков, расположенных в ножках насекомых, было высоко экспрессировано в устойчивых популяциях.
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Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR
В сирийском районе Тель-Тамер, расположенном в северо-восточной провинции Хасаке, произошло столкновение между российскими и американскими военнослужащими, которое якобы переросло в рукопашную схватку.
Общество
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Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко раскритиковал своего брата Александра за бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Происшествия
В Японии за убийство семьи казнили гражданина Китая
Гражданин Китая, который был осужден японскими властями за убийство семьи в 2003 году, казнен 26 декабря в Японии.
Религия
РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского
Русская православная церковь (РПЦ) прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II из-за признания им неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Армия и оружие
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Музыка
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Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке
Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
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Мужское сердце пересадили Татьяне Маньковой из Новосибирска
Как добавили в пресс-службе регионального Минздрава, в 2019 году в клинике Мешалкина пересадили 14 сердец.
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Президент России Владимир Путин рассказал, что большинство россиян пока не чувствуют перемен к лучшему от реализации национальных проектов.
Общество
Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства
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Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen
Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
Биатлон
Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»
Представитель Санкт-Петербурга Алексей Слепов стал победителем спринтерской гонки на Ижевской винтовке.
Интернет
«Huawei» пока отстает по количеству приложений от «Google play»
Пока «Huawei Mobile Services» насчитывает 45000 приложений против 3 млн у «Google play».