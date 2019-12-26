Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании. Полиция остановила протестующих, преградив им дорогу, после чего они начали молебен, сообщает РИА "Новости".

Верующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании

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