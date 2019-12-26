Политика
РЕН ТВВерующие в Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Верующие и священники в Черногории во главе с владыками Иоанникием и Мефодием устроили протесты у здания парламента в центре Подгорицы в связи с обсуждением спорного закона о вероисповедании. Полиция остановила протестующих, преградив им дорогу, после чего они начали молебен, сообщает РИА "Новости".
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Общество
Неизвестные сожгли могилу рэпера Децла
В Москве неизвестные подожгли могилу рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), передает Telegram-канал Mash со ссылкой на мать покойного артиста.
Армия и оружие
Трамп призвал Россию, Сирию и Иран не убивать граждан в Идлибе
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Сирию и Иран в том, что они якобы собираются убивать гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Экономика
Рубль уступил украинской гривне
За год рубль укрепился к доллару более чем на 12%. Лучший результат только у украинской гривны.
Происшествия
В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Армия и оружие
Британия направила в Ла-Манш корабль для слежки за российским судном
Судно Королевского флота было направлено из Портсмута в Ла-Манш для мониторинга за кораблём Балтийского флота ВМФ России.
Политика
МИД пообещал «зеркальный ответ» на санкции против «Северного потока-2»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного еженедельного брифинга ведомства заявила, что российская сторона зеркально ответит на американские санкции против дальнейшего строительства трубопровода «Северный поток-2».
Культура
В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне
Общество
Верховный суд объяснил отмену отказа привлечь к выплате детей должника
Поводом для спора стало банкротство исполнявшей госконтракты компании "Альянс", которая осталась должна кредиторам, в том числе ФНС, более 311 млн руб. Пытаясь вернуть средства, налоговики решили привлечь к субсидиарной ответственности детей бывшего владельца "Альянса" Вадима Самыловского, которым тот делал дорогие подарки, в том числе недвижимость.
Политика
Разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности
Разведение улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности.
Экономика
Набиуллина рассказала о переговорах по продаже доли ЦБ в Сбербанке
Как сообщал телеканал RT 24 декабря, вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка.
Происшествия
«Новая газета» установила личности спортсменов, участвовавших в разгоне протестующих против храма в Екатеринбурге
«Новая газета» и издание E1 установили личности 19 спортсменов, которые участвовали в разгоне протестующих против строительства храма в Екатеринбурге в мае 2018 года.
Политика
Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии
Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
Хоккей
В Чехии стартует молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккейный чемпионат мира среди молодежных национальных команд, в котором принимают участие игроки не старше 20 лет, пройдет в чешских городах Острава и Тршинец с 26 декабря по 5 января.
Экономика
Рост инфляционных ожиданий населения РФ возобновился в декабре
«В декабре население ожидает, что цены в следующие 12 месяцев вырастут на 9%. В ноябре эти оценки были на уровне 8,3%. Таким образом, после непродолжительного снижения инфляционные ожидания населения вернулись к уровням сентября», — говорится в материале.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозы Лукашенко «забрать» две трубы
Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска забрать две трубы, входящих в состав нефтепровода «Дружба», является политическим.
Финансы
Орешкин оценил укрепление рубля для экономики РФ
С начала года укрепление рубля против доллара превысило 10,5%, а против евро — 17,2% Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что причиной укрепления рубля в 2018 году стал приток капитала со стороны иностранных инвесторов, несмотря на политику санкций, применяемую к России.
Армия и оружие
Армения получит современные вооружения в 2022-2023 годах
Армения предприняла конкретные шаги для приобретения новых современных вооружений в 2022-2023 годах, сказал начальник Генштаба Армении Артак Давтян на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о возможности закупки ЗРК С-400.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев на Новый год уедет на море без пожилой супруги
Шоу-бизнес
Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»
Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Армия и оружие
Китай испытал ракету, способную долететь до любой точки США
Китайские военные испытали новую баллистическую ракету подводного базирования JL-3, способную поразить цель в любой точке Соединенных Штатов, пишет The Washington Times.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Политика
Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Президент РФ Владимир Путин не планирует ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в феврале, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Утром 26 декабря редакция «Новой газеты» сообщила о проведенных у Полухиной обысках, после чего журналистку увезли в неизвестном направлении.
Политика
На Украине нашли одну из причин присоединения Крыма к России
Депутат Рады Алексей Устенко считает, что Крымский полуостров решил проводить референдум из-за того, что в 2014 году был отменен закон об основах госязыковой политики.