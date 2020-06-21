Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Читать в источнике
Комментировать502
с чего всё началось
Судя по постановлению, опубликованному
 главой правозащитной организации «Агора» Павлом Чиковым, 21 июня около 21:00 по московскому времени Верзилов «неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок».
Snob.ru08:38

Подробнее о событии

Пётр Верзилов рассказал о слежке перед повторным задержанием

News.ru09:50

Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток

Газета.Ru12:21

Верзилова арестовали на 15 суток в Москве

Московский Комсомолец11:25

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

ТАСС11:21

Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Медиазона11:16

Верзилова арестовали на 15 суток

Lenta.ru11:22

Полиция отказалась от обвинений в адрес Верзилова в драке с прохожим

Интерфакс07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Политика

Трамп приостановит выдачу ряда категорий рабочих виз

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ 18:58
2
Футбол

Зидан вышел на второе место по количеству побед среди тренеров «Реала»

Metaratings 03:03
Происшествия

Ночь на севшем на мель катере провели мужчина с ребенком в ЕАО

Мужчина с семилетним ребёнком провели ночь на воде, прежде чем позвонить спасателям, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.
EAOmedia.ru 20:04
Общество

В Минкомсвязи рассказали о запланированных на 22 июня вывозных рейсах

RT на русском 02:09
Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»

Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости 18:35
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина устроила дома показ мод

Звездный папа часто делится моментами из жизни малышей. Так, дочь юмориста решила устроить дома показ мод.
Летидор 06:15
6
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
310
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
25
Общество

В Амурской области выявили 1399 носителей коронавируса

Благовещенск, 23 июня 2020, 03:35 — REGNUM В Амурской области коэффициент распространения коронавируса в среднем по региону составляет 1,3. Самый высокий показатель в Ивановском районе — 6,0, в столице региона Благовещенске — 1,8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.
REGNUM 20:35
91
Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру 16:53
Футбол

Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА

П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста 13:49
6
Происшествия

Легковушку разорвало в смертельном ДТП в Приморье

В районе села Алексеевка Приморского края произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 19:25
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
808
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью»

Чемпионат 17:42
Политика

Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 20:31
1
Наука

Рядом со Стоунхенджом обнаружили крупный доисторический памятник

МонаВиста 14:31
12
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
8
Политика

МИД прокомментировал переговоры России и США в Вене

В МИД России сообщили, что на переговорах Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности стороны подняли вопрос продления ДСНВ.
RT на русском 14:23
29
Авто

Новые Ford Bronco и Bronco Sport сфотографировали без камуфляжа

На интернет-форуме Bronco6G появились фотографии новых внедорожников Ford Bronco и Bronco Sport.
AutoNews 06:15
Энергетика

Доставивший для Белоруссии нефть США танкер ушел обратно с сырьем из России

Танкер, доставивший американскую нефть для Белоруссии, возвращается обратно с российским сырьем.
Евразия Daily 05:36
4
Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге самой высокогорной часовни России

Известия 08:38
13
Общество

В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц

На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Космос

Учёные насчитали в Млечном пути 6 млрд «близнецов» Земли

Эксперты установили, что в нашем Млечном пути существует 6 млрд планет, потенциально пригодных для жизни.
HotGeo 20 июня в 03:29
120
Общество

Британцы выступили за сокращение зарплаты Бориса Джонсона

Большинство жителей Великобритании считают, что премьер-министр страны Борис Джонсон должен сократить свою зарплату на фоне пандемии коронавируса.
Известия 19:07
1
Кино

Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова

На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
2
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК 19:46
274
Общество

Флаг ЛГБТ повесили на «Родину-мать» в Киеве

Коптер повис над памятником «Родины-матери». Визуально акция выглядела так, будто флаг ЛГБТ-сообщества повесили на меч статуи.
News.ru вчера в 14:16
1K
Армия и оружие

Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
119
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
481
Наука

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное