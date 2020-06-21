Происшествия
РИА НовостиВерзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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с чего всё началось
Судя по постановлению, опубликованному главой правозащитной организации «Агора» Павлом Чиковым, 21 июня около 21:00 по московскому времени Верзилов «неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок».Snob.ruвчера в 08:38
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