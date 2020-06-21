Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВерзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Читать в источнике
Комментировать515
с чего всё началось
Судя по постановлению, опубликованному
 главой правозащитной организации «Агора» Павлом Чиковым, 21 июня около 21:00 по московскому времени Верзилов «неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок».
Snob.ruвчера в 08:38

Подробнее о событии

Верзилова арестовали на 15 суток

Lenta.ruвчера в 11:22

«Я оказался в ситуации классической полицейской провокации». Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Новая газетавчера в 11:15

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

РИА Новостивчера в 11:29

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

ТАССвчера в 11:21

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток за мат

Коммерсантъвчера в 11:18

Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Медиазонавчера в 11:16

Полиция отказалась от обвинений в адрес Верзилова в драке с прохожим

Интерфаксвчера в 07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 00:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

REGNUM вчера в 10:38
873
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
253
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия вчера в 00:18
1,5K
Экономика

Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:26
402
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости вчера в 03:35
94
Общество

Синоптик предупредил об аномальной жаре в европейской части России

В Москве и в западной половине европейской части России с пятницы, 26 июня, ожидается аномальная жара.
РБК вчера в 23:58
9
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
623
Путешествия

Почти каждый третий турист Азербайджана в этом году был из России

Уточняется, что 67% туристов прибыли в Азербайджан на самолетах. Почти 32% визитеров приехали на поездах и лишь 1,5 - водным транспортом.
Inc-news.ru вчера в 17:12
Общество

«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости вчера в 21:17
3
Технологии

Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»

Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости вчера в 18:35
Происшествия

Убийцу иностранного студента арестовали на два месяца

Вести.Ru вчера в 14:44
503
Технологии

Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus

Игромания.ру вчера в 16:53
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
1K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru 21 июня в 10:18
327
Здоровье

Онколог рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова в своем Instagram предупредила об опасности кондилом.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Названа причина долгого угасания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса медленно угасает, а новые вспышки заражения продолжают возникать из-за скептиков, которые не верят в опасность заболевания, рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Известия вчера в 23:48
17
Авто

Два кроссовера Haval ушли с российского рынка

Компания Haval завершила кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня 00:07
24
Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
Политика

Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
576
Общество

России предсказали снижение смертности от коронавируса

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
Lenta.ru вчера в 22:50
18
Кино

Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год

Народные новости вчера в 03:43
44
Политика

Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане

Известия вчера в 17:25
499
Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
359
Технологии

Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире

Суперкомпьютер Fugaku, разработанный японской компанией Fujitsu, возглавил рейтинг 500 самых высокопроизводительных систем мира, обойдя американских и китайских конкурентов.
Вести.Ru вчера в 13:44
Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Администрация президента и правительство реагируют конструктивно на «негативные» статистические данные, рассказал в интервью РБК руководитель Росстата Павел Малков.
РБК вчера в 17:00
18
Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
141
Политика

Сенаторы высказались против выхода США из Договора по открытому небу

Ряд американских сенаторов выступили против решения президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.
KM.ru вчера в 23:54
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия вчера в 06:36
2,2K
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия вчера в 09:51
241
Гаджеты

Apple представила операционную систему iOS 14

RT на русском вчера в 15:07
186
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное