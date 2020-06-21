с чего всё началось

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

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