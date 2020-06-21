Происшествия

ВедомостиВедомостиПетра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
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с чего всё началось
Судя по постановлению, опубликованному
 главой правозащитной организации «Агора» Павлом Чиковым, 21 июня около 21:00 по московскому времени Верзилов «неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок».
Snob.ru08:38

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Верзилова арестовали на 15 суток

Lenta.ru11:22

Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток

Газета.Ru12:21

Полиция отказалась от обвинений в адрес Верзилова в драке с прохожим

Интерфакс07:28

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

ТАСС11:21

Петра Верзилова арестовали на 15 суток

Медиазона11:16

Адвокат рассказал, какой протокол составили на Верзилова

News.ru07:39

Верзилова арестовали на 15 суток в Москве

Московский Комсомолец11:25
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Политика

В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем

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Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 18:49
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Пока, к сожалению, не намечается тенденция к снижению, у нас появляются новые очаги.
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Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

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Здоровье

На Камчатке используют «московскую модель» борьбы с коронавирусом

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Экономика

Россия опередила весь мир по росту личных богатств

По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 08:25
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Общество

Украина рассекретила архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Омичам пообещали подарки за голосование по поправкам в Конституцию

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Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников вблизи российской базы

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Происшествия

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
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Политика

В США считают незаконным намерение покинуть Договор по открытому небу

Группа американских сенаторов от Демократической партии считает незаконным намерение Белого дома покинуть Договор по открытому небу.
РЕН ТВ 19:19
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
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Жителей Иркутской области приглашают на онлайн-презентацию нового Renault Kaptur

23 июня жителям Иркутской области предлагают присоединиться к онлайн-презентации нового Renault Kaptur.
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В Приангарье за сутки скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2

Скончались три пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19.
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Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

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Kia готовит обновленный Kia Rio X-Line для рынка России

Вероятнее всего аналогичные изменения появятся и на седане Rio, который дебютирует вместе с собратом в конце текущего или начале следующего года.
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Назначен новый конструктор космического корабля «Орел»

Главным конструктором по разработке пилотируемого космического корабля «Орел» назначен Игорь Хамиц.
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Экономика

Россияне могут отказаться от банковских вкладов

В ближайшее время многие россияне могут забрать средства из банков и отказаться от банковских вкладов.
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Двое украинцев осуждены в Крыму за контрабанду тестостерона

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30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
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Экс-министр Украины заявил об отсутствии шансов победить Россию

Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
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Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь

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Apple представила новую операционную систему iOS 14

Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

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Политика

Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву

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Мадуро заявил о готовности к разговору с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с американским коллегой Дональдом Трампом, если в этом будет необходимость.
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Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
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Общество

Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре на $14,5 млрд

Международный арбитраж в Мадриде отказал бывшему российскому сенатору и основателю Межпромбанка Сергею Пугачеву, требовавшему от России выплаты ему компенсации в размере более $14,5 млрд (без учета процентов), сообщает пресс-служба Минюста.
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Пётр Верзилов
Российский художник
Российский художник-акционист и медиаменеджер. Издатель интернет-СМИ «Медиазона», до 2009 года один из наиболее активных участников арт-группы «Война».
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