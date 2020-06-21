с чего всё началось

Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев. "Петра оставляют на ночь в Мещанском ОВД", - сказал Соловьев.

Верзилова оставили на ночь в отделе полиции

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