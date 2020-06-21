Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВерзилова оставили на ночь в отделе полиции

Сотрудники полиции оставляют на ночь в отделе полиции издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова по статье о мелком хулиганстве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев. "Петра оставляют на ночь в Мещанском ОВД", - сказал Соловьев.
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с чего всё началось
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова после обыска отвезли в ОВД по Красносельскому району, где «проводили следственные действия по событиям 27 июля 2019 года», сообщает
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