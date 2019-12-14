Космос
Взгляд.руВес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну
Для полетов на «Орле» в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр «Сокол-М», который будет иметь массу 10 килограммов. Соответственно, без скафандра космонавт на Земле должен весить 70 килограммов. Сейчас в отряд российских космонавтов отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Предназначенный для полетов на Луну российский корабль оказался слишком тяжелым
ФедералПресс12 декабря в 20:40
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
Политика
В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа
"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Политика
Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Фигурное катание
Фигуристка Загитова останется в сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
Музыка
Верка Сердючка спела новую песню
Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
Кино
За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов
С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Происшествия
В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере
Футбол
Червиченко: все понимают, что Гинер сказал правду о работе Егорова
На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо.
Наука
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Армия и оружие
В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами
По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic
Политика
МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс
Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оставила запись в своем блоге на злобу дня.
Авто
Названы самые провальные модели российского рынка в 2019 году
Эксперты изучили статистику продаж автомобилей в России и назвали самые провальные модели 2019 года.
Здоровье
Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках
Общество
Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака
Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Происшествия
Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге
Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Политика
Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»
Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
Шоу-бизнес
Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике
Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Общество
Американская балерина обвинила Большой театр в расизме
Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
Политика
Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Шоу-бизнес
Колин Ферт разводится после 22 лет брака
Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Происшествия
В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана
На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
Происшествия
Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом
Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.