Для полетов на «Орле» в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр «Сокол-М», который будет иметь массу 10 килограммов. Соответственно, без скафандра космонавт на Земле должен весить 70 килограммов. Сейчас в отряд российских космонавтов отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.

Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Экономика Госдума отказалась отменять транспортный налог Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Фигурное катание Фигуристка Загитова останется в сборной России Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.

Музыка Верка Сердючка спела новую песню Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.

Кино За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Политика МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».

Общество Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.

Происшествия Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Общество Американская балерина обвинила Большой театр в расизме Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.

Шоу-бизнес Колин Ферт разводится после 22 лет брака Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.