Космос

Взгляд.руВзгляд.руВес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Для полетов на «Орле» в настоящее время разрабатывается новый летный скафандр «Сокол-М», который будет иметь массу 10 килограммов. Соответственно, без скафандра космонавт на Земле должен весить 70 килограммов. Сейчас в отряд российских космонавтов отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РБКвчера в 21:22

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полётов на Луну

Life.ruвчера в 22:11

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

Аргументы и Фактывчера в 20:52

Вес российских космонавтов ограничили для полетов на Луну

Взгляд.рувчера в 20:42

Российским космонавтам ввели ограничения на вес для полетов на Луну

РИА Новостивчера в 19:31

Предназначенный для полетов на Луну российский корабль оказался слишком тяжелым

ФедералПресс12 декабря в 20:40

Российский «Орел» оказался слишком тяжелым для Луны

Радио Sputnik12 декабря в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Политика

В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:29
Политика

Врио губернатора Приангарья прибыл в Иркутск

Российская газета вчера в 01:18
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM 12 декабря в 08:31
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Фигурное катание

Фигуристка Загитова останется в сборной России

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая олимпийской чемпионкой в личном турнире в 2018 году, останется в сборной России.
REGNUM вчера в 23:06
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru вчера в 16:26
Кино

За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов

С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Коммерсантъ 05:32
Происшествия

В Тюмени возбудили дело после пожара в наркодиспансере

RT на русском 05:08
Происшествия

В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

РИА Новости 04:37
Футбол

Червиченко: все понимают, что Гинер сказал правду о работе Егорова

На мой взгляд, все понимают, что он сказал правду. Безобразие в нашем судействе налицо.
RT на русском вчера в 09:06
Наука

Названы продукты, вызывающие бессонницу

Причиной бессонницы могут быть рафинированные углеводы, установили специалисты Колумбийского университета.
Газета.Ru 03:29
Кино

Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Kinonews.ru 11 декабря в 16:09
Армия и оружие

В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
ТАСС 03:45
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru вчера в 13:21
Политика

МИД Украины снова захотел ввода миротворцев ООН в Донбасс

Украина готова вернуться к обсуждению вопроса ввода миротворцев ООН в Донбасс, заявил глава МИД страны Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина».
Московский Комсомолец 06:19
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оставила запись в своем блоге на злобу дня.
Суть событий 12 декабря в 08:48
Авто

Названы самые провальные модели российского рынка в 2019 году

Эксперты изучили статистику продаж автомобилей в России и назвали самые провальные модели 2019 года.
Тарантас Ньюс 04:51
Здоровье

Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках

Актуальные Новости вчера в 08:28
Общество

Академика Сахарова убили отравляющим веществом: неизвестная статья Собчака

Один знакомый Собчака — ученый-химик, очень известный человек, — сказал ему, что, по его мнению, к Сахарову было применено отравляющее вещество, вызывающее остановку сердца и не оставляющее следов.
Московский Комсомолец вчера в 07:59
Происшествия

Перестрелка произошла на овощебазе в Петербурге

Вооруженный конфликт произошел на овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга, возбуждено дело о хулиганстве, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 04:23
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости вчера в 02:02
Политика

Путин внес законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

Президент Владимир Путин предложил присваивать городам России почетное звание «Город трудовой доблести».
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике

Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Слово и Дело вчера в 03:29
Общество

Американская балерина обвинила Большой театр в расизме

Фотография была опубликована в Instagram одной из российских танцовщиц, где ее и заметила американка Мисти Коупленд, несколько лет назад ставшая первой в истории темнокожей примой-балериной Американского театра балета.
BFM.ru 12 декабря в 18:14
Политика

Суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании, в котором рассматривается дело о долге Украины перед Россией, удалился на совещание.
Евразия Daily 12 декабря в 16:42
Шоу-бизнес

Колин Ферт разводится после 22 лет брака

Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
Пятый канал 05:23
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шестерых жертв извержения вулкана

На острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии найдены тела шестерых человек, погибших при извержении вулкана 9 декабря, сообщает новозеландская полиция на своей странице в Twitter.
Росбалт 12 декабря в 21:44
Происшествия

Двое жителей Башкирии устроили стрельбу за отказ угостить их пивом

Полицейские установили причины и обстоятельства стрельбы в Белебее, в результате которой получили ранения два человека.
Российская газета 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное