Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.

с чего всё началось

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

Весь состав «Динамо» сел на карантин

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