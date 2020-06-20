Коронавирус

ЧемпионатЧемпионатВесь состав «Динамо» сел на карантин

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
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с чего всё началось

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.
Sport24.ruвчера в 14:08

Подробнее о событии

Два футболиста «Динамо» заразились коронавирусом

РБКвчера в 15:12

Весь состав «Динамо» сел на карантин

Чемпионатвчера в 15:53

СМИ: Четыре футболиста «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус

RT на русскомвчера в 15:10

Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже

Советский спортвчера в 14:48

Селюк подтвердил, что у Каборе и Н’Жи выявлен коронавирус

Евро-футбол.рувчера в 14:35

Селюк подтвердил, что Каборе и Н’Жи заразились коронавирусом

Metaratingsвчера в 14:49

Селюк: «У Каборе и Н’Жи диагностировали коронавирус»

Sport24.ruвчера в 14:08
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Экономика

В Воронежской области построят завод по производству телевизоров

Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
60
Общество

В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса

Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
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Здоровье

В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса

По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
1,7K
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
646
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Общество

В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек

Плесецкие новости 19 июня в 03:00
6,8K
Энергетика

Цена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд

Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарнo-сырьевой бирже c начала лета выросла на 10%, до 56,7 тыс. рублей за тонну, согласно данным площадки.
Известия 17 июня в 17:03
4,5K
Кино

Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»

Evo-rus.com 19 июня в 08:13
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Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
10
Футбол

«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»

Lenta.ru вчера в 11:36
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 19 июня

4 258 смогли победить вирус, а 75 - скончались. По теме: За сутки в Тульской области выявили 90 случаев коронавируса.
Тульская пресса 19 июня в 04:27
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Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми

Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Здоровье

207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:59
1,1K
Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Минобороны России опубликовало на сайте исторические документы о начале Великой Отечественной войны.
Вестник Кавказа 19 июня в 01:38
369
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Игры

В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций

Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
28
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Здоровье

Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье

Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва вчера в 13:33
20
Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
399
Происшествия

У адвоката Ефремова из-за пьяного водителя погибла вся семья

Московский Комсомолец вчера в 03:04
1K
Музыка

BTS покорили рекорд Майкла Джексона

На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.
Popcake 01:00
3
Общество

В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня

Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия вчера в 02:43
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
115
Общество

Состоялся релиз The Last of Us: Part II

Матч ТВ 19 июня в 01:14
151
Шоу-бизнес

Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан

Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома».
Территория новостей 02:37
3
Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
5
Киберспорт

S1mple о поражении от Team Vitality: «Не наш день, не наша атака»

CyberSport.ru вчера в 16:55
1
Общество

Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса

По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38
Технологии

Ученый объявил новую дату конца света: это 21 июня 2020 года

Деловое.ТВ 03:09
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Шарль Каборе
Футболист
Буркинийский футболист, полузащитник московского «Динамо» и сборной Буркина-Фасо. Рекордсмен сборной по количеству матчей.
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Дмитрий Дмитриевич Селюк
Российский футбольный агент. Являлся вице-президентом клубов «Таврия» и донецкого «Металлурга». Проживает в Барселоне.
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