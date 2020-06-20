Коронавирус
ЧемпионатВесь состав «Динамо» сел на карантин
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» в полном составе село на карантин. Агент Дмитрий Селюк ранее заявил, что тест полузащитника московского «Динамо» Шарля Каборе на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.
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с чего всё началось
Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.Sport24.ruвчера в 14:08
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Экономика
В Воронежской области построят завод по производству телевизоров
Воронежская компания "Синоквант" намерена к 2023 году построить в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" завод жидкокристаллических (ЖК) телевизоров.
ТАСС 19 июня в 07:19
Общество
В Москве выявили меньше тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с 9 апреля число выявленных за сутки случаев коронавируса в Москве не превышает 1 тысячи, уменьшение количества зафиксированных случаев COVID-19 в Москве по сравнению с предыдущим днем составляет 8%, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 04:02
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Энергетика
Цена 95-го бензина на бирже побила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарнo-сырьевой бирже c начала лета выросла на 10%, до 56,7 тыс. рублей за тонну, согласно данным площадки.
Известия 17 июня в 17:03
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала Netflix «Проклятая»
Evo-rus.com 19 июня в 08:13
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» впервые с 2017 года обыграл «Арсенал»
Lenta.ru вчера в 11:36
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 19 июня
4 258 смогли победить вирус, а 75 - скончались. По теме: За сутки в Тульской области выявили 90 случаев коронавируса.
Тульская пресса 19 июня в 04:27
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму на 38-летие фото с детьми
Наследнику британского престола принцу Уильяму 21 июня исполнилось 38 лет.
Московский Комсомолец 04:27
Здоровье
207 новых заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
За сутки на Среднем Урале зарегистрировано 207 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:59
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Минобороны России опубликовало на сайте исторические документы о начале Великой Отечественной войны.
Вестник Кавказа 19 июня в 01:38
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня
В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Здоровье
Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье
Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва вчера в 13:33
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Происшествия
У адвоката Ефремова из-за пьяного водителя погибла вся семья
Московский Комсомолец вчера в 03:04
Музыка
BTS покорили рекорд Майкла Джексона
На минувшей неделе k-pop группа поставила новый рекорд в музыкальном японском чарте Oricon.
Popcake 01:00
Общество
В планетарии рассказали о солнечном затмении 21 июня
Редкое кольцеообразное затмение, совпавшее с Днем летнего солнцестояния, смогут наблюдать жители России в ночь 21 июня.
Известия вчера в 02:43
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество
Состоялся релиз The Last of Us: Part II
Матч ТВ 19 июня в 01:14
Шоу-бизнес
Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан
Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома».
Территория новостей 02:37
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Киберспорт
S1mple о поражении от Team Vitality: «Не наш день, не наша атака»
CyberSport.ru вчера в 16:55
Общество
Коронавирус выявили в двух новых территориях Кузбасса
По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, за минувшие сутки в Кузбассе выявили 75 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе по одному в Юргинском МО и Яйском МР, где ранее COVID-19 не был зарегистрирован.
Газета Кемерова 04:38