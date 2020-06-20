Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, подтвердил, что у его клиента выявлен коронавирус. Также коронавирус диагностировали у нападающего «Динамо» Клинтона Н’Жи.

с чего всё началось

Московский футбольный клуб «Динамо» отправлен на карантин в полном составе, сообщает Сhampionat.com в субботу, 20 июня. Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что тест на коронавирус выступающего за клуб полузащитника Шарля Каборе дал положительный результат.

Весь состав московского «Динамо» ушел на карантин

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