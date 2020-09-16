Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. 28 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Позднее стало известно, что новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.