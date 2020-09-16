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Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

Ранее сообщалось, что правительство Японии в полном составе ушло в отставку. 28 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья. Позднее стало известно, что новым главой правящей Либерально-демократической партии Японии стал 71-летний Ёсихидэ Суга.В источнике
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Новостной фронт

Японское правительство в полном составе уходит в отставку перед назначением нового премьера

Новостной фронт02:25
ТАСС

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сохранил свой пост в новом правительстве

ТАСС02:52
Эхо Москвы

Парламент Японии утвердил на посту премьер-министра 71-летнего Йосихидо Сугу

Эхо Москвы02:05
РБК

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РБК00:55
Аргументы и Факты

Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

Аргументы и Факты00:53
Вести.Ru

Правительство Японии возглавил Ёсихидэ Суга

Вести.Ru00:53
РИА Новости

Есихидэ Суга стал новым премьер-министром Японии

РИА Новости00:48

Раздражительность повышает риск смерти после сердечного приступа

Враждебность была независимым предиктором смерти от второго сердечного приступа после поправки на другие факторы, которые могли повлиять на отношения, включая пол, возраст, образование, семейное положение, диабет, высокое кровяное давление и курение.
ГЛАС.RUвчера в 03:09
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СК начал проверку сотрудников МВД, задерживавших стрелявшего в метро полицейского Смирнова

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Москве начало доследственную проверку в отношении сотрудников отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене, которые пытались задержать прапорщика полиции Алексея Смирнова, открывшего по ним огонь.
ТАСС00:04

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РИА Новости19:22
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В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
РИА Новости02:50