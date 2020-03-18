Общество

Chaikovskie.ruChaikovskie.ruВесенние каникулы в школах продлят на две недели

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Напомним, обычно весенние каникулы в школах длились одну неделю. Но в этом году из-за пандемии коронавируса принято решение продлить отдых школьников до трех недель.
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В России продлили школьные каникулы

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Весенние каникулы в школах Саянска продлят на три дня

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Весенние каникулы в школах продлят на две недели

Chaikovskie.ru02:24

Школьники отдохнут на славу

Засекин.ру04:48
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:41, Ашберн
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Царьград 05:13
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Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
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МВД выявило хищение нефти у «Газпрома» и «Роснефти» на 300 млн рублей

ТАСС 06:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Известия 07:33
Спорт

Гандбольный клуб «Спартак» переименован в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 08:05
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Политика

Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента

Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество

Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года

Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
REGNUM вчера в 08:00
Общество

Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

RT на русском 05:58
Шоу-бизнес

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Зарубина не смогла выдержать такого нервного напряжения, и упала в обморок после завершения передачи прямо в съемочном павильоне.
RuNews24.ru 01:50
Финансы

Курс доллара сегодня превысил 79 рублей

Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Городской телеканал (Брянск) 03:49
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Piter.tv 05:59
Общество

В Челябинской области вводится режим повышенной готовности

На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:04
Здоровье

Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Москва 24 вчера в 04:48
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Финансы

Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать

В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
РБК 16 марта в 11:13
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Тарантас Ньюс 00:04
Культура

Тина Канделаки продюсирует съёмки комедийного сериала в Мурманске

В областном центре начались съёмки комедийного сериала «Иван» c Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях.
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Кино

Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Evo-rus.com вчера в 07:07
Экономика

Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок

«Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — сообщили в пресс-службе «Известиям».
Известия 07:24
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Здоровье

В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
БИЗНЕС Online вчера в 10:52
Путешествия

Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом

Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Вечерняя Москва 05:56
Общество

Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь из-за коронавируса

Досрочный этап единого государственного экзамена(ЕГЭ) будет перенесен на июнь из-закоронавируса, приказ об этом уже находится в Минюсте, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
ТАСС 02:13
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Общество

Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 06:37
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России

Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.
REGNUM 16 марта в 09:46
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