Напомним, обычно весенние каникулы в школах длились одну неделю. Но в этом году из-за пандемии коронавируса принято решение продлить отдых школьников до трех недель.

Весенние каникулы в школах продлят на две недели

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