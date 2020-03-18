Общество
Chaikovskie.ruВесенние каникулы в школах продлят на две недели
Напомним, обычно весенние каникулы в школах длились одну неделю. Но в этом году из-за пандемии коронавируса принято решение продлить отдых школьников до трех недель.
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Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147
В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Спорт
Гандбольный клуб «Спартак» переименован в ЦСКА
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Политика
Трамп обеспечил себе выдвижение кандидатом на выборах президента
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Шоу-бизнес
Певица Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»
Зарубина не смогла выдержать такого нервного напряжения, и упала в обморок после завершения передачи прямо в съемочном павильоне.
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Здоровье
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ
Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет.
Общество
В Челябинской области вводится режим повышенной готовности
На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Госдума одобрила законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает правительству РФ право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Финансы
Обвал на фондовых рынках в мире 16 марта. Что важно знать
В ходе торгов доллар поднимался выше 75 руб. Индекс Мосбиржи составил 2266 пунктов, показав снижение на 2,14%.
Авто
Представили седан Hyundai Elantra нового поколения
Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Культура
Тина Канделаки продюсирует съёмки комедийного сериала в Мурманске
В областном центре начались съёмки комедийного сериала «Иван» c Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой в главных ролях.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Экономика
Мишустин поручил дать отсрочку по налогам для туризма и авиаперевозок
«Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве», — сообщили в пресс-службе «Известиям».
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
Здоровье
В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса
Врачи из китайского города Ухань, где возник очаг коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Путешествия
Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом
Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Общество
Досрочный этап ЕГЭ перенесут на июнь из-за коронавируса
Досрочный этап единого государственного экзамена(ЕГЭ) будет перенесен на июнь из-закоронавируса, приказ об этом уже находится в Минюсте, заявил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Общество
Россия ограничит полеты в США, Британию и ОАЭ
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте правительства.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции России
Санкт-Петербург, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции Российской Федерации соответствующим Основному закону страны.