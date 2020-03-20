Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.

Общество На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39 Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.

Общество Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.

Общество Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.

Общество В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.

Финансы Банк России допустил повышение ключевой ставки 20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров за мотивацию Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров К слову, одним из первых в комментариях к посту Тодоренко в Instagram отметился ее супруг, Влад Топалов.

Энергетика США могут ввести санкции против России Администрация Дональда Трампа рассматривает наложение санкций против России — сообщает американский журнал со ссылкой на официальные лица Белого Дома.

Армия и оружие Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов «В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.