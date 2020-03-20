Коронавирус
Lenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Общество
Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
Общество
Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса
В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь
Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом
ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Космос
Учеными смоделирован взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
Авто
АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva
Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров за мотивацию
Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров К слову, одним из первых в комментариях к посту Тодоренко в Instagram отметился ее супруг, Влад Топалов.
Общество
Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами
Чиновник провёл встречу с ветеранами.
Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Энергетика
США могут ввести санкции против России
Администрация Дональда Трампа рассматривает наложение санкций против России — сообщает американский журнал со ссылкой на официальные лица Белого Дома.
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассказала о своей семейной жизни
Женщина никак не комментировала вопросы любопытных. Более того, она всячески уклонялась от вопросов о своем семейном положении.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Армия и оружие
Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов
«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Авто
Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль
Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Общество
Определен один из главных очагов коронавируса в Европе
Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Футбол
Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Футбол
УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон
Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
Шоу-бизнес
Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.