Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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В России не будут переносить весеннюю призывную кампанию

RT на русском09:57

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ru05:27

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новости05:56

Весенний призыв состоится, несмотря на коронавирус

Газета.Ru07:45

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАСС05:27

Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБК07:09

Правозащитники призвали Минобороны перенести весенний призыв в армию

Новые Известиявчера в 03:33
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Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
РИА Новости 16:27
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Общество

Захарова рассказала об ожидающих возвращения на родину россиянах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что порядка 9 тыс. российских граждан ожидают разрешения вопроса с возвращением в Россию из других стран.
RT на русском 12:25
Общество

Генпрокуратура пригрозила штрафом политологу за слова о жертвах вируса

В сообщении, которое опубликовано на официальном сайте ведомства, указывается, что согласно инкриминируемой статье Кодекса об административных правонарушениях Соловей может заплатить до 100 тыс. руб. штрафа за слова о жертвах коронавируса в России.
РБК 12:05
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 15:13
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая назвала иллюзией свою счастливую жизнь

Напомним, уже несколько лет Юлия вместе со своим мужем Андреем Кончаловским борется за жизнь дочери Маши, которая попала в страшное ДТП.
Srnsk 01:03
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service 13:36
Финансы

Банк России допустил повышение ключевой ставки

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Российская газета 09:12
Космос

Учеными смоделирован взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

Портал Поиск 18 марта в 09:11
Авто

АвтоВАЗ тестирует сборку новой Chevrolet Niva

Российский автопроизводитель готовит к сборке свой обновлённый внедорожник Chevrolet Niva.
Somanyhorses 04:58
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров за мотивацию

Регина Тодоренко поблагодарила хейтеров К слову, одним из первых в комментариях к посту Тодоренко в Instagram отметился ее супруг, Влад Топалов.
Вокруг ТВ вчера в 23:54
Общество

Чувашский депутат вернулся из Германии и провёл встречу с ветеранами

Чиновник провёл встречу с ветеранами.
News.ru 10:54
Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
РИА Новости 16:34
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста вчера в 13:40
Энергетика

США могут ввести санкции против России

Администрация Дональда Трампа рассматривает наложение санкций против России — сообщает американский журнал со ссылкой на официальные лица Белого Дома.
Ореанда-Новости вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассказала о своей семейной жизни

Женщина никак не комментировала вопросы любопытных. Более того, она всячески уклонялась от вопросов о своем семейном положении.
Татарстан Сегодня 06:41
Общество

В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса

В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Новый Калининград.Ru 14:51
Армия и оружие

Представитель ЛНР: Украина привлекает в Донбасс наемников-исламистов

«В связи с низкой укомплектованностью подразделений ВСУ и неудовлетворительным уровнем боевой подготовки личного состава украинское руководство продолжает привлекать в зону карательной операции в Донбассе наемников из стран Ближнего Востока», — отметил он.
Красная весна 09:02
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Motor 05:13
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
Общество

Определен один из главных очагов коронавируса в Европе

Горнолыжный курорт в австрийском Тироле стал одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе, пишет Der Spiegel.
Известия 17:20
Кино

Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире

Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Москва 24 18 марта в 21:23
Футбол

Думбия не исключил возможности возвращения в ЦСКА

Чемпионат 13:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Футбол

УЕФА предложил странам три варианта завершить сезон

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций предложил странам три возможных варианта завершения текущего сезона 2019/20.
REGNUM 15:31
Шоу-бизнес

Собчак назвала Богомолова своим «первым мужчиной»

Uznayvse.ru 11:32
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
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