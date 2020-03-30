Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с указом, с 1 апреля по 15 июля 2020 года должен быть осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет.
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Путин подписал указ о весеннем призыве. Он начнется в нерабочую неделю

FreeNews-Volga14:29

Владимир Путин, несмотря на введенные жесткие ограничения по передвижению граждан, не стал переносить весенний призыв

Эхо Москвы15:02

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Lenta.ru11:52

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

РБК12:33

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

RT на русском12:06

Путин подписал указ о призыве-2020

Интерфакс11:54

Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

РИА Новости12:40
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Общество

В Татарстане для всех жителей ввели режим полной самоизоляции

С 30 марта в Республике Татарстан из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим самоизоляции для всех граждан.
РБК 12:54
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Моя Москва.онлайн 11:15
Общество

В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции.
РБК 14:03
Общество

Путин присвоил звание Героя России посмертно генералу Шаймуратову

Звание Героя России президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил генерал-майору Мингалею Шаймуратову, командиру Башкирской кавалерийской дивизии.
Российская газета 13:47
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Спорт

Анфиса Резцова ответила на критику Дмитрия Губерниева

Вести.Ru 05:55
Спорт

Фигуристка Трусова заявила, что находится на карантине

Sputnik Литва вчера в 13:30
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Общество

В МЧС предупредили, что метель в Москве продлится до вечера вторника

Интерфакс 13:55
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
RT на русском 11:57
Общество

Все заблаговременно купившие путевки туристы получат компенсации

Москва, 30 марта 2020, 11:49 — REGNUM Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию.
REGNUM 04:49
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных разносчиков коронавируса

Правоохранительные органы выяснили, что 22 марта мужчина контактировал с заразившимися коронавирусом.
ФедералПресс 15:38
Общество

В восьми регионах России введен режим самоизоляции

Режим домашней самоизоляции вводится еще в восьми регионах России: в Свердловской, Рязанской, Ульяновской, Астраханской, Брянской областях, Татарстане, Адыгее и республике Марий Эл.
Взгляд.ру 10:53
Общество

«Победа» отменила рейсы для вывоза россиян из Турции

Авиакомпания «Победа» отменила два рейса из Турции, которыми планировала вывезти россиян на родину.
Пятый канал 12:34
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском вчера в 13:09
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом.
Lenta.ru 14:31
Автоспорт

В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом

Lenta.ru 09:34
Биатлон

Тренеры сборной России по биатлону огласили основу на следующий сезон

В отчете есть и рекомендация тренеров мужской сборной во главе с Сергеем Белозеровым по составу команды на подготовку к сезону-2020/21.
Inc-news.ru 14:00
Здоровье

Умерший от коронавируса в Петербурге пациент скрыл поездку за рубеж

Умерший от коронавируса SARS-CoV-2 в возрасте 73 лет житель Санкт-Петербурга скрыл свою поездку за границу.
Известия 14:26
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Здоровье

Санкт-Петербург объявил режим самоизоляции

В городе объявили самоизоляцию до 5 апреля.
МордовМедиа 14:18
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
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