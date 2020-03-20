Коронавирус
Lenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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Здоровье
Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта
Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Общество
В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе
"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Экономика
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис
Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Армия и оружие
Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма
Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Происшествия
Пожар произошёл в кафе в Подмосковье
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Общество
WSJ: США могут ввести новые санкции против России
США рассматривают возможность введения новых санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Новый японский эсминец включили в систему ПРО США
Эсминец "Мая" вошел в систему ПРО США, на нем установлена новейшая система обмена информации с американскими кораблями и самолетами.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Экономика
Сечин рассказал о том, что делает «Роснефть» с валютой от экспорта
Валюту, полученную от экспорта, «Роснефть» использует для стабилизации валютного рынка России, заявил глава компании Игорь Сечин 20 марта в эфире программы «Международное обозрение» телеканала «Россия 24».
Гаджеты
Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Экономика
Песков заявил, что волатильность рубля сменится стабильностью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
Здоровье
Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом
Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Армия и оружие
КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря
Технологии
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate
Экономика
В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику
Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными», но мировая экономика сможет справиться с ними.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова.
Общество
Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа
Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Наука
Российские ученые приблизили воплощение «голубой мечты» авиастроителей
Здоровье
ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса
Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Армия и оружие
ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе
Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Единоборства
UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса
Космос
Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.