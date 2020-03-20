Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что по этому вопросу будут проводиться консультации с Минобороны.
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В России не будут переносить весеннюю призывную кампанию

RT на русском09:57

Правозащитники призвали Минобороны перенести весенний призыв в армию

Новые Известиявчера в 03:33

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новости05:56

Весенний призыв состоится, несмотря на коронавирус

Газета.Ru07:45

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАСС05:27

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ru05:27

Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБК07:09
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Здоровье

Пандемия коронавируса 2020: актуальная информация на 19 марта

Сколько людей погибли в мире, сколько выздоровели, общее количество зараженных - вся актуальная информация о коронавирусе по состоянию на 19 марта на страницах «Вечерний курьер».
Вечерний курьер вчера в 05:54
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:16
Происшествия

Жительница Приамурья пойдет под суд за фейк о коронавирусе

"Проводятся мероприятия по установлению лиц, распространивших заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений, и привлечения их к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ", - сообщает пресс-служба УМВД по Приамурью.
Российская газета 18 марта в 20:42
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Экономика

Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

Особенно отмечаются события последнего месяца: сдвиг мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также обвал цен на нефть, доходами от которой Россия рассчитывала покрыть социальные издержки.
Lenta.ru 18:55
Армия и оружие

Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади.
Российская газета вчера в 07:23
Происшествия

Пожар произошёл в кафе в Подмосковье

RT на русском 20:05
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru 09:55
Общество

WSJ: США могут ввести новые санкции против России

США рассматривают возможность введения новых санкций против России для стабилизации цен на нефтяном рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Znak.com вчера в 21:50
Армия и оружие

Новый японский эсминец включили в систему ПРО США

Эсминец "Мая" вошел в систему ПРО США, на нем установлена новейшая система обмена информации с американскими кораблями и самолетами.
РЕН ТВ 02:44
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru вчера в 10:34
Экономика

Сечин рассказал о том, что делает «Роснефть» с валютой от экспорта

Валюту, полученную от экспорта, «Роснефть» использует для стабилизации валютного рынка России, заявил глава компании Игорь Сечин 20 марта в эфире программы «Международное обозрение» телеканала «Россия 24».
Красная весна 19:53
Гаджеты

Пользователи Samsung просят компанию отказаться от процессоров Exynos

Пользователи смартфонов Samsung Galaxy требуют от производителя отказаться от установки в смартфоны собственных процессоров Exynos в пользу Snapdragon.
Ридус 13:56
Экономика

Песков заявил, что волатильность рубля сменится стабильностью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал некорректным отнесение рубля к самым слабым валютам мира на основе краткосрочной динамики.
ФАН 05:52
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 18 марта в 04:27
Здоровье

Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом

Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.
Обзор газет вчера в 08:59
Армия и оружие

КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря

Коммерсантъ 18:30
Технологии

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в России гибридная силовая установка с электродвигателем в составе, стартовала в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
РИА Новости 20:05
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate

Live24 05:19
Экономика

В МВФ оценили влияние коронавируса на мировую экономику

Последствия пандемии коронавируса будут «весьма серьезными», но мировая экономика сможет справиться с ними.
РБК 20:17
Экономика

ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей

Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Коммерсантъ 18:57
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинительный акт по делу историка Соколова

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова.
News.ru вчера в 17:31
Общество

Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) и отечественные авиакомпании выработали механизм перевозки россиян из стран, проблемных с точки зрения распространения нового коронавируса, в ближайшие три дня.
Вести.Ru 15:48
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Наука

Российские ученые приблизили воплощение «голубой мечты» авиастроителей

Популярная механика 08:16
Здоровье

ВОЗ рекомендовала отказаться от алкоголя и сигарет из-за коронавируса

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что в настоящее время от вируса страдают все: пожилые в возрасте от 65 лет, а также молодежь, люди в возрасте до 50 лет.
РИА Новости 13:56
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза 05:35
Единоборства

UFC перенёс бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за коронавируса

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 01:20
Космос

Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 18 марта в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
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