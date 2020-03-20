Коронавирус
МедиазонаМинобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса
Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса Министерство обороны отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
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Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Армия и оружие
National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Здоровье
В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса
Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Армия и оружие
Экипажи дальней авиации России начали подготовку к параду 9 Мая
Тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.
Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Происшествия
Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области
Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло
Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Футбол
Малком сравнил чемпионаты России и Франции
Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Космос
SpaceX и NASA планируют отправить первый экипаж на МКС
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Политика
США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными
Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Энергетика
Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель
«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Происшествия
В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.