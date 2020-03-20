Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса Министерство обороны отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

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Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

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Энергетика Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

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