Коронавирус

МедиазонаМедиазонаМинобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса

Минобороны отказалось переносить весенний призыв из-за коронавируса Министерство обороны отказалось переносить весенний призыв в армию из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.
Читать в источнике
Комментировать648

Подробнее о событии

Весенний призыв не будут переносить из-за коронавируса

ТАССвчера в 05:27

Шойгу не усмотрел влияния коронавируса на планы по весеннему призыву

РБКвчера в 07:09

Весенний призыв в России пройдет по плану

РИА Новостивчера в 05:56

Весенний призыв состоится, несмотря на коронавирус

Газета.Ruвчера в 07:45

В России не будут переносить весеннюю призывную кампанию

RT на русскомвчера в 09:57

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 05:27

Правозащитники призвали Минобороны перенести весенний призыв в армию

Новые Известия19 марта в 03:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:19, Ашберн
Экономика

В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
РБК 00:31
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости вчера в 07:14
Армия и оружие

National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

Shraibikus News вчера в 11:09
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
Здоровье

В Сингапуре зафиксированы первые две смерти от коронавируса

Два первых случая смерти после заражения новым коронавирусом зафиксированы в Сингапуре, сообщает Минздрав страны 21 марта на официальном сайте ведомства.
Красная весна 01:14
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК вчера в 15:13
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
ТАСС вчера в 00:59
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 19 марта в 04:20
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Армия и оружие

Экипажи дальней авиации России начали подготовку к параду 9 Мая

Тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая.
RT на русском вчера в 19:50
Здоровье

Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом

Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 07:04
Энергетика

Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25

Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Коммерсантъ 19 марта в 07:22
Происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 01:03
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется тепло

Синоптики прогнозируют потепление в Москве во второй половине недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:38
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:12
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 19 марта в 12:14
Футбол

Малком сравнил чемпионаты России и Франции

Нападающий "Зенита" Малком сравнил по силе национальные чемпионаты России и Франции, передает footmercato.net.
Газета.Ru вчера в 19:35
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Космос

SpaceX и NASA планируют отправить первый экипаж на МКС

HotGeo 19 марта в 15:45
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ вчера в 09:21
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Энергетика

Bloomberg: цены на нефть могут опуститься до 5 долларов за баррель

«Худший вариант развития событий банка Citigroup предполагает падение цен на нефть до пяти долларов за баррель или даже отрицательные реальные цены в ряде регионов», — сообщает агентство Bloomberg.
URA.Ru вчера в 01:00
Политика

Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 20:20
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 18 марта в 13:39
Происшествия

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное