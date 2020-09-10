Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
РБК
РБК

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».В источнике
С чего всё началось
РБК

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Деятельность «владельцев контентных интернет-платформ следует законодательно зарегулировать» и приблизить требования к ним — в части правил размещения рекламы, структуры владения, возрастной классификации и т.д. — к тем, которые действуют для вещателей.
РБК01:00
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Видео в интернете предложили регулировать по правилам телевидения

Комсомольская правда04:10
ТАСС

РБК: телевещатели предложили регулировать интернет-видео по ТВ-правилам

ТАСС02:24
Царьград

Русское видео вперёд: YouTube предложили загнать в жёсткие рамки ТВ

Царьград03:49
Эхо Москвы

Концепция развития телерадиовещания: Видео в интернете необходимо регулировать по правилам телевидения

Эхо Москвы03:06
Lenta.ru

В России предложили регулировать видео в интернете по правилам телевидения

Lenta.ru04:02
Коммерсантъ

Распространение видео в интернете предложили регулировать по аналогии с ТВ

Коммерсантъ01:51
РБК

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

РБК01:00

Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал, что во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин заявил о намерении сформировать комиссию для расследования обстоятельств происшествия с Алексеем Навальным.
Премьер Италии заявил, что Путин обещал создать комиссию по Навальному
News.ru03:40
101

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
REGNUM23:25
61

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

Какие условия предлагают российские "дочки" Белорусская "дочка" Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
РБК04:30

Прокурор просит условный срок Кушиташвили за наркотики и нападение

Прокурор в прениях сторон запросил условный срок для чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235 военного гарнизонного суда.
РИА Новости03:37

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
4,5K

Комплексы «Ярс» стали основным вооружением иркутской ракетной дивизии

Иркутская ракетная дивизия, которая является самым восточным соединением ракетных войск стратегического назначения, полностью перешла на мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Ярс, сообщили в Минобороны России.
Политическая Экспертизавчера в 08:42
6

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
75

Временный ввоз подержанных комбайнов из Китая хотят ограничить. Сейчас на них можно работать до 2 лет

Ограничения касаются срока временного ввоза – ввозить технику на территорию России можно будет лишь сроком на 10 дней – тогда как сейчас допускается временный ввоз на 2 года.
Банки Сегодня03:55