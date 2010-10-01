Энергетика
Сахалин.ИнфоВесна на Сахалине началась с роста цен на бензин
Родной "РН-Востокнефтепродукт" радует сахалинцев повышением цен на топливо в третий раз с начала года. Сегодня это наверняка связано с приходом весны, когда расти начинает многое.
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Напомним, Овечкин забил свои 44-й и 45-й голы в сезоне и вновь догнал Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», разделив с ним 2-3 места в гонке снайперов.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
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Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
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Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
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Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
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Инсайдер: Capcom отменила разработку Dino Crisis, но в течение года выйдет ещё одна Resident Evil
Capcom начала разрабатывать игру по франшизе Dino Crisis, но затем отменила проект и больше к серии не возвращалась.
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В МХТ имени Чехова прошел предпремьерный показ спектакля «Чайка» в постановке литовского режиссера Оскараса Коршуноваса.
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По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
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Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ.
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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
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