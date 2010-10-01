Родной "РН-Востокнефтепродукт" радует сахалинцев повышением цен на топливо в третий раз с начала года. Сегодня это наверняка связано с приходом весны, когда расти начинает многое.

Весна на Сахалине началась с роста цен на бензин

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Хоккей Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3 Напомним, Овечкин забил свои 44-й и 45-й голы в сезоне и вновь догнал Остона Мэттьюса из «Торонто Мэйпл Лифс», разделив с ним 2-3 места в гонке снайперов.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Политика Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.

Армия и оружие Россия отказалась гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над Сирией в связи с тем, что сирийские власти закрыли воздушное пространство после крушения двух самолетов, сбитых Турцией над Идлибом.

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Политика Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

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Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.