Общество
Сахалин.ИнфоВесна на Сахалине началась с роста цен на бензин
Родной "РН-Востокнефтепродукт" радует сахалинцев повышением цен на топливо в третий раз с начала года. Сегодня это наверняка связано с приходом весны, когда расти начинает многое.
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Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Спортивную карьеру завершила российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Здоровье
У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус
Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Политика
На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара»
Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".
Биатлон
Хованцев назвал биатлонистов, которые поедут на этап КМ в Нове-Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, кто из биатлонистов поедет на этап Кубка мира в Нове-Место после чемпионата Европы.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Музыка
Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении 2020»
В Белоруси победителем национального этапа Евровидения 2020 стал музыкальный коллектив VAL.
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Общество
В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы
В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
Экономика
Чистая прибыль «Детского мира» по МСФО за 2019 год выросла на 10,6%
Чистая прибыль ретейлера "Детский мир" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год без учета корректировок увеличилась по сравнению с показателем 2018 года на 10,6% и достигла 7,3 млрд рублей.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Россиян ожидают длинные выходные в марте
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.
Экономика
Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото
В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс».
Наука
Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России
Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Шоу-бизнес
Галкин показал Пугачеву на концерте Лаймы Вайкуле
Пародист Максим Галкин активно ведет соцсети, в отличие от его звездной супруги Аллы Пугачевой.
Происшествия
Врач оценил состояние мальчика, которого пыталась убить мать в Казани
"Ребёнок в стабильном состоянии", - сказал собеседник агентства, отметив, что накануне, сразу после поступления в больницу мальчик был прооперирован.
Политика
США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters.