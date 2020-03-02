Родной "РН-Востокнефтепродукт" радует сахалинцев повышением цен на топливо в третий раз с начала года. Сегодня это наверняка связано с приходом весны, когда расти начинает многое.

Весна на Сахалине началась с роста цен на бензин

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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Происшествия В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.

Политика На Украине подтвердили задержание в Греции бывшего командира «Айдара» Задержанному в Греции экс-командиру батальона "Айдар", бывшему депутату Верховной рады Сергею Мельничуку оказывается необходимая помощь, украинский консул в Салониках уже прибыл в полицейский участок, сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Укринформ".

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

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Общество Россиян ожидают длинные выходные в марте Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием 8 марта Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

Экономика Драгоценные миллиардеры: кому принадлежит российское золото В 2019 году союз прогнозирует рост до 340 т. Четверть всего этого объема драгоценного металла приходится на одну компанию — «Полюс».