Родной "РН-Востокнефтепродукт" радует сахалинцев повышением цен на топливо в третий раз с начала года. Сегодня это наверняка связано с приходом весны, когда расти начинает многое.

Весна на Сахалине началась с роста цен на бензин

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