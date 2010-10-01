Общество
Сахалин.ИнфоВесна на Сахалине началась с роста цен на бензин
Родной "РН-Востокнефтепродукт" радует сахалинцев повышением цен на топливо в третий раз с начала года. Сегодня это наверняка связано с приходом весны, когда расти начинает многое.
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Авто
Toyota построит в Китае завод по выпуску новых электромобилей
Японский концерн Toyota намерен построить в Китае своей завод и выпускать электрокары.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 4212 человек
Число зараженных коронавирус нового типа в Южной Корее установилось на отметке в 4212 человек.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
Спорт
Лыжная сборная России без Большунова стала третьей в эстафете в Лахти
Третье время на финише показала мужская эстафетная четверка из России в рамках 11-го этапа Кубка мира в Лахти 1 марта.
Экономика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Финансы
О чём говорит рекордная сумма на счетах в банках
Эдуард Коложвари Как сообщало ИА REGNUM, физические лица держат на текущих счетах в российских банках 8 трлн рублей — 26% от всего объёма привлечённых розничных ресурсов.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Экономика
В Великобританию вывезли российское золото на рекордные $5 млрд
Продажи российского золота за рубеж подскочили в 2019 году в восемь раз, при этом почти весь объем был вывезен в Великобританию.
Политика
Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов
Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что власти будут защищать свои границы и посоветовал беженцам не делать попыток проникнуть на территорию Греции, так как каждый нелегальный мигрант будет депортирован.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Киберспорт
Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»
Денис electronic Шарипов прокомментировал победу на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
Общество
Эксперт по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой подала против нее иск
Психолог из Абакана Ольга Якоцуц требует 500 тысяч рублей за публикацию в Facebook Прокопьевой.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Общество
Вильфанд пообещал россиянам аномально теплый март
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в марте практически на всей территории страны температура воздуха будет превышать норму.
Здоровье
В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом медики зафиксировали в штате Нью-Йорк, заболевшая посещала Иран, сообщил губернатор Эндрю Куомо.
Экономика
Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет
Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Фигурное катание
Тарасова вспомнила о работе с Родниной и пожалела ее
Весной 2017-го Роднина раскритиковала работу Тарасовой в качестве телекомментатора.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.
Хоккей