Футбол
ЧемпионатВест Хэм — Кристал Пэлас 1:2
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Андрей Ярмоленко
|44′
|51′
Джоэл Уорд
Себастьен Алле
|54′
Себастьен Алле
|61′
|62′
Патрик ван Анхолт
Мануэль Лансини
Пабло Форнальс
|68′
Андрей Ярмоленко
Джек Уилшир
|78′
|81′
Джеймс Маккарти
Эндрос Таунсенд
Аарон Крессуэлл
Пабло Сабалета
|84′
Райан Фредерикс
|86′
|87′
Джордан Айю
|90′
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
|90′+6′
Кристиан Бентеке
|52%
|Владение мячом
|48%
|82%
|Процент точных передач
|79%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|4
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|4
|2
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|11
|11
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
13
Роберто
24
Фредерикс
23
Диоп
21
Огбонна
5
Сабалета
19
Уилшер
16
Нобл
41
Райс
18
Форнальс
8
Андерсон
22
Аллер
31
Гуаита
2
Уорд
34
Келли
24
Кэйхилл
3
ван Анхолт
8
Куяте
18
Макартур
10
Таунсенд
11
Заа
17
Бентеке
15
Шлупп
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
Отличился нападающий хозяев Садио Мане. Мане вышел один на один после шикарной передачи Джеймса Милнера со своей половины поля и пробил мимо вратаря в дальний угол. Видео доступно на «Чемпионате».
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