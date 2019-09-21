В шестом туре английского первенства по футболу «Вест Хэм» 22-го сентября примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Дружина Пеллегрини набрала в пяти турах восемь очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

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