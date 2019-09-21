Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» эксперты прочат победу манкунианцам

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
Кстати, игру точно пропустят Поль Погба и Антони Марсьяль. Под большим вопросом участие в матче Дэниэла Джеймса. 39 процентов экспертов уверены в победе гостей, в то время как шесть процентов предпочитают поставить на хозяев.
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