Футбол

LegalbetLegalbet«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
2 фото
Эксперт сайта Legalbet Ровшан Аскеров предлагает ставку на ничью в матче АПЛ. Дома молотобойцы, как правило, могут дать бой кому угодно. И забить им непросто, даже если их десять против одиннадцати.
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