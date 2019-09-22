«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в гостевом матче шестого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев». Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.

Происшествия Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где располагаются посольства зарубежных стран и правительственные учреждения Ирака.

Армия и оружие Украинский генерал увидел признаки окончания войны в Донбассе Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

Экономика Пункт пропуска у моста Благовещенск-Хэйхэ построят к 2022 году за 1,6 млрд рублей "Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган", - говорится в документе.

Шоу-бизнес Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.

Единоборства Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.

Общество В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест» Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.

Кино «Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал Всего сериал «Игра престолов» представлен в 32 номинациях, среди которых «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале», «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также «Лучшая режиссура», «Лучшие костюмы в научно-популярном сериале или сериале в стиле фэнтези», «Лучший саундтрек» и ряде других.

Происшествия Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Культура Савик Шустер подаст в суд на Коломойского Телеведущий Савик Шустер подал в суд на олигарха Игоря Коломойского. Иск связан с защитой чести и достоинства.

Культура «Форт Боярд» вернулся на экраны Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.

Волейбол Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.

Армия и оружие США потеряли преимущество в использовании самолётов ДРЛО Россия лишила Соединённые Штаты важного преимущества — возможности использовать самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО — AWACS).

Происшествия С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуировали 200 человек Плавучая база «Петр Житников» загорелась у берегов острова Итуруп в акватории Тихого океана, были эвакуированы 200 человек.

Политика Пушков оценил призыв Трампа к ЕС взять на содержание Украину Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США, где примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Политика Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что ФСБ изъяла декларацию об амнистии Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях средств на развитие порта Усть-Луга, а суд приобщил ее к уголовному делу, передает корреспондент РБК.

Гаджеты Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.

Шоу-бизнес Певица МакSим впервые показала младшую дочь Певица Марина Абросимова (МакSим) впервые опубликовала в соцсети фото своей младшей дочери, четырехлетней Марии.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.