Футбол
Sport24.ru«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
|14′
Андрей Ярмоленко
|44′
|47′
Хуан Мата
|61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
|70′
|71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
|74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
|80′
|81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
|83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
|84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
|89′
|48%
|Владение мячом
|52%
|77%
|Процент точных передач
|82%
|1
|Удары в сторону ворот
|2
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|7
|10
|Отборы
|7
|8
|Фолы
|9
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Вест Хэм
Расстановка 4‑3‑3
1
Фабианьский
5
Сабалета
23
Диоп
21
Огбонна
3
Крессуэлл
16
Нобл
41
Райс
18
Форнальс
11
Снодграсс
22
Аллер
19
Уилшер
1
Де Хеа
29
Уан-Биссака
2
Линделёф
5
Магуайр
18
Янг
15
Перейра
39
Мактомини
28
Гомес
17
Фред
21
Джеймс
14
Лингард
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в гостевом матче шестого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев». Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Ярмоленко и Крессуэлл подарили «Вест Хэму» уверенную победу над «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.рувчера в 10:52
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия 15:15
Происшествия
Капитан врезавшегося в мост судна из России получил срок в Южной Корее
Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил капитана врезавшегося в мост российского сухогруза Seagrand Андрея Серикова к 2,5 годам условно.
РБК 22:19
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru 06:43
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
Кровля цеха Уральского дизель-моторного завода в Екатеринбурге загорелась во вторник утром.
ТАСС 22:08
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Наука
Спят усталые: 5 принципов здорового сна
Salt Mag вчера в 03:00
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий считает, что представители либеральных взглядов постоянно занимаются клеветой в адрес истории России.
Газета.Ru 22:49
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец 12:21
Шоу-бизнес
Дочери Игоря Николаева «дали новое имя»
Юлия Проскурякова дала своей дочери артистический псевдоним: "принцесса Ильяна-Вероника".
Дни24 вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма 09:22
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Здоровье
Девочка с четырьмя ногами и тремя руками родилась в Индии
В индийском штате Раджастан на свет появился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками.
Lenta.ru 21 сентября в 22:17
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru вчера в 14:10
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ 21:44
Армия и оружие
Минобороны заявило об оказании помощи сирийским террористам извне
В сборке ударных беспилотников террористам в Сирии оказывают извне, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Коммерсантъ 22:43
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Общество
Авторы Batman: Arkham Origins продолжают тизерить нового «Бэтмена»
WB Montreal, создатели Batman: Arkham Origins, начали всерьёз тизерить новую часть «Бэтмена» после вчерашнего намёка с поздравлениями величайшего детектива.
Игромания.ру 13:27
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Газета.Ru 08:52
Транспорт
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Главного героя играет Никита Ефремов, в роли следователя снимется Юлия Снигирь.
Говорит Москва 10:00
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета 20:39