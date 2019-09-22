Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Вест Хэм» победил «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Ярмоленко

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Вест Хэма» в гостевом матче шестого тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев». Голами в ворота манкунианцев отметились украинский нападающий Андрей Ярмоленко и защитник Аарон Крессуэлл.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Андрей Ярмоленко: С каждой игрой чувствую себя все лучше

Советский спорт02:24

Ярмоленко: «Пока не ощущаю себя на 100% идеальной формы»

Евро-футбол.ру01:13

Андрей Ярмоленко: «Моя работа — забивать голы»

Спорт-Экспрессвчера в 21:43

Ярмоленко поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 20:00

Ярмоленко: пока не ощущаю себя на 100% своей идеальной формы

Чемпионатвчера в 21:44

Ярмоленко о победе над «МЮ»: «Надеюсь, что буду играть еще лучше в следующем матче»

Sports.ruвчера в 17:12

«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 11:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 21:24, Вашингтон
Происшествия

Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

Вести.Ru 20:24
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 20:06
Армия и оружие

В России появится истребитель шестого поколения

В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru 04:54
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Наука

Самый мощный квантовый компьютер создали в Google

Газета.Ru 10:57
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак

Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Автоспорт

Райкконен рассказал о столкновении с Квятом

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport 05:16
Шоу-бизнес

Тимати заработал на общепите 54 миллиона, обойдя Лепса и Бузову

Григорий Лепс вместе с Эмином Агалаковым, открывшие в Москве два ресторана «Рюмка водки», тоже не остались без прибыли, хоть и небольшой.
Телепрограмма 12:06
Футбол

УЕФА расширит высший дивизион Лиги наций до 16 команд

УЕФА планирует изменить формат Лиги наций, сообщает Associated Press. Высший дивизион будет расширен с 12 до 16 команд.
Sport24.ru 13:39
Кино

Вышел тизер нового фильма Быкова «Сторож»

В сети появился тизер фильма Юрия Быкова «Сторож». Проморолик опубликован на YouTube-канале «КиноПоиск HD» в понедельник, 23 сентября.
Lenta.ru 09:41
Происшествия

Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии

Якутскому шаману Александру Габышеву, отправившемуся пешком в Москву «изгонять Путина», провели психолого-психиатрическую экспертизу.
РБК 21 сентября в 12:46
Происшествия

Убивший подругу за 2300 рублей студент СГЮА арестован

В Саратове заключен под стражу 18-летний студент, подозреваемый в жестоком убийстве подруги детства. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Взгляд-инфо 01:08
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября

На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Политика

Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать за батальон «Азов».
Lenta.ru 14:00
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль 08:07
Экономика

В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты

Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM вчера в 22:48
Общество

Гидрометцентр России представил прогноз на октябрь

Синоптики Гидрометцентра России опубликовали прогноз на второй месяц осени. Правда, отмечается, что данные ещё будут уточняться.
Вести Кузбасс вчера в 21:56
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Происшествия

В Таджикистане ранили двух российских военных

BFM.ru 21 сентября в 11:02
Хоккей

ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне

Фонтанка.Ру 15:33
Космос

Некоторые элементы ракеты «Ангара» напечатают на 3D-принтере

ТАСС 19:10
Хоккей

Открытие барнаульской «Титов-Арены» переносится

Как сообщила пресс-служба ХК «Динамо-Алтай», открытие обновлённого дворца спорта после глубокой реконструкции переносится по техническим причинам.
Алтайская правда 11:30
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия

Киргизский мигрант на Сахалине финансировал террористов

Суд вынес приговор 56-летнему уроженцу Республики Кыргызстан.
АСТВ 19:15
Армия и оружие

ВВС Израиля получили очередную пару истребителей F-35I Adir

Военное обозрение 21 сентября в 12:16
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Политика

Филарет раскрыл тайны предоставления автокефалии Украине

Отлученный от церкви раскольник Филарет (Денисенко) раскрыл обстоятельства получения автономии "новой церкви" на Украине.
РЕН ТВ 14:52
Политика

Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата

Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Ярмоленко
Украинский футболист
Украинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Украины. По количеству забитых мячей за сборную уступает только Андрею Шевченко. Выступал за юношескую и молодёжную сборные Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное