Футбол

Газета.RuГазета.RuЯрмоленко поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед»

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы над "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев". По его словам, с каждой игрой его форма все больше и больше похожа на лучшую.
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