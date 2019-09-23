Полузащитник "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился эмоциями после победы над "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт "молотобойцев". По его словам, с каждой игрой его форма все больше и больше похожа на лучшую.

Ярмоленко поделился эмоциями после победы над «Манчестер Юнайтед»

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