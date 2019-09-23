Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГол Ярмоленко принес «Вест Хэму» победу над «Манчестер Юнайтед»

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Олимпийский стадион
Анжело Огбонна
14′
Андрей Ярмоленко
44′
47′
Хуан Мата
61′
Маркус Рэшфорд
Джесси Лингард
Фелипе Андерсон
Джек Уилшир
70′
71′
Неманя Матич
Фред
Марк Нобл
74′
Райан Фредерикс
Пабло Сабалета
80′
81′
Хуан Мата
Энджел Гомес
83′
Эшли Янг
Аарон Крессуэлл
84′
Андрей Ярмоленко
Роберт Снодграсс
89′
«Вест Хэм» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии. Украинский форвард хозяев Андрей Ярмоленко забил гол на 44-й минуте встречи, а спустя 40 минут защитник Аарон Крессуэлл установил окончательный счет в игре.
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