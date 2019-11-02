Футбол
Lenta.ru«Вест Хэм» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей
«Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Вест Хэм» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч 11-го тура АПЛ 2 ноября 2019 года
LiveSport.ru31 октября в 23:54
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:37, Вашингтон
Технологии
Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
Руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева застрелили в Москве, сообщили РИА Новости в Следственном комитете.
РИА Новости 13:37
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости 08:45
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Общество
Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
REGNUM 08:06
Игры
Разработчики The Long Dark собираются развивать свою индустрию
Ребята из Канады и, по совместительству, авторы знаменитой игры The Long Dark собираются снять сиквел и фильм на свою игру, а также заниматься изданием других игр.
Goroday.ru 31 октября в 20:13
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Пользователям Сети продемонстрировали тюнингованный внедорожник УАЗ-3151, который можно назвать, пожалуй, одним из самых ярких проектов частных ателье.
Pnzdrive 12:31
Шоу-бизнес
Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет
Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Космос
Ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus отправилась к МКС
В субботу ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала с космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане.
Вести.Ru 10:20
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
Soccer.ru 14:59
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Дождь вчера в 09:46
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews вчера в 16:02
Здоровье
Названы четыре возможных симптома наступления «тихого инфаркта»
Четыре возможных признака наступления «тихого инфаркта» перечислили ученые-медики.
Ugpressa.ru 14:18
Теннис
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
ТАСС Спорт 08:41
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета вчера в 02:27
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12—17 м/с», — говорится в сообщении на сайте столичного главка МЧС.
RT на русском 14:28
Общество
Врачи рекомендуют закрыть на зиму щиколотки
Говорит Москва 03:17