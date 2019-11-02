Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Вест Хэм» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей

«Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Лондоне и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
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