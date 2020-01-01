Коронавирус

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Вест Хэм» ушел на карантин из-за коронавируса

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Английский «Вест Хэм» ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. Представители клуба контактировали с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой во время матча АПЛ. Ранее у Артеты был подтвержден коронавирус.
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