Английский «Вест Хэм» ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. Представители клуба контактировали с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой во время матча АПЛ. Ранее у Артеты был подтвержден коронавирус.

Политика На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.

Футбол КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.

Энергетика США увеличат стратегический запас нефти В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.

Здоровье Режим повышенной готовности вводится в Ульяновской области Ульяновск, 13 марта 2020, 08:20 — REGNUM В Ульяновской области в целях недопущения завоза коронавируса вводится режим повышенной готовности.

Технологии Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате «Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.

Общество Дерипаска предложил ввести в России полный карантин Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.

Общество Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в московских школах при посольствах, где учатся дети сотрудников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с 16 марта вводятся двухнедельные каникулы.

Общество В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Игры Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.