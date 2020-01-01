Коронавирус
Bookmaker-ratings.ru«Вест Хэм» ушел на карантин из-за коронавируса
Английский «Вест Хэм» ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. Представители клуба контактировали с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой во время матча АПЛ. Ранее у Артеты был подтвержден коронавирус.
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Политика
На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета
Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
Спорт
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Общество
Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Футбол
КДК отменил красные карточки Кверквелии и Карпова
Контрольно-дисциплинарный комитет удовлетворил запросы ЦСКА и «Локомотива» по отмене красных карточек защитников Вадима Карпова и Соломона Кверквелии.
Энергетика
США увеличат стратегический запас нефти
В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп объявил о решении закупить в условиях низких цен больших объемов нефти для формирования стратегического запаса.
Происшествия
В Петербурге задержали гендиректора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова
В пятницу, 13 марта, стало известно, что накануне на Береговой улице в Петербурге полицейские задержали 40-летнего гендиректора ГК «Монолит Парнас» Игоря Константинова.
Здоровье
Режим повышенной готовности вводится в Ульяновской области
Ульяновск, 13 марта 2020, 08:20 — REGNUM В Ульяновской области в целях недопущения завоза коронавируса вводится режим повышенной готовности.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения назвала Европу центром пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 миллионов долларов
Американский регулятор обвинил россиянина в мошенничестве с ценными бумагами на 26 миллионов долларов, сообщает ТАСС.
Технологии
Apple проведёт конференцию для разработчиков в онлайн-формате
«Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции», — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Apple по всемирному маркетингу Фила Шиллера.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Футбол
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым среди участников Евровидения-2020 на видеохостинге YouTube.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Общество
Школы при посольствах в Москве уходят на внеплановые каникулы
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в московских школах при посольствах, где учатся дети сотрудников из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с 16 марта вводятся двухнедельные каникулы.
Общество
В Черновицкой области Украины ввели режим ЧС из-за коронавируса
Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта по 3 апреля режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
Общество
В РСТ оценили последствия из-за ограничения авиасообщения России с ЕС
12 марта в Ростуризме оценили объем падения выездного туризма из-за эпидемии коронавируса.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Энергетика
Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
Футбол
Заболевший коронавирусом Артета рассказал о своем состоянии
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция, рассказал о своем состоянии.
Общество
Умер бывший директор «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов
Бывший генеральный директор АО «Татспиртром» Ирек Миннахметов скончался сегодня, 13 марта, в Казани. Об этом сообщает «Татар-информ».
Общество
На Украине подтверждена первая смерть от коронавируса
Родственники, с которыми контактировала женщина, находятся под наблюдением врачей.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
По информации издания, в стране зафиксировано уже шесть случаев заражения за последние сутки.
Здоровье
Врачи назвали смертельные болезни, начинающиеся внезапно
Российские медики назвали четыре таких смертельно опасных заболеваний. Кроме сложностей в диагностике, их также очень трудно лечить.