Коронавирус
Bookmaker-ratings.ru«Вест Хэм» ушел на карантин из-за коронавируса
Английский «Вест Хэм» ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. Представители клуба контактировали с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой во время матча АПЛ. Ранее у Артеты был подтвержден коронавирус.
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