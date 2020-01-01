Английский «Вест Хэм» ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. Представители клуба контактировали с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой во время матча АПЛ. Ранее у Артеты был подтвержден коронавирус.

Общество В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом В России за минувшие сутки новый коронавирус диагностировали еще у 11 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общество США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.

Здоровье В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России "55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.

Экономика ЕБРР выделит миллиард евро на борьбу с последствиями коронавируса Лондон, 13 марта 2020, 22:12 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит один миллиард евро на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса.

Футбол Головин подписал контракт с «Монако» до 2024 года Полузащитник «Монако» Александр Головин подписал новый контракт с клубом до лета 2024 года, то есть продлил действующее соглашение на один сезон.

Финансы Рубль закрыл торги ростом к доллару и евро Российская национальная валюта закрыла торги в пятницу, 13 марта, ростом на 2,25 к доллару – до 72,6 рубля и на 2,78 к евро – до 80,83 рубля после обвала, зафиксированного в предыдущие дни.

Общество Оперштаб Москвы разъяснил порядок карантина в школах "Двухнедельные каникулы распространяются только на школы при посольствах, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией", – говорится в сообщении.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Политика Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.

Здоровье Названы самые простые продукты, защищающие от коронавируса Испанские эксперты определили и сообщили СМИ о простых и полезных продуктах, которые могут защитить от различных вирусов, препятствовать развитию многих заболеваний и поддерживать иммунную систему организма на высоком уровне.