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Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Вест Хэм» ушел на карантин из-за коронавируса

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Английский «Вест Хэм» ушел на карантин из-за пандемии коронавируса. Представители клуба контактировали с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой во время матча АПЛ. Ранее у Артеты был подтвержден коронавирус.
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Сотрудники «Вест Хэма», контактировавшие с Артетой, самоизолировались. Клуб проводит уборки на базе

Sports.ru10:58

«Вест Хэм» ушел на карантин из-за коронавируса

Bookmaker-ratings.ru09:11
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