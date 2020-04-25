Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки 25 апреля. Уточняется, что речь идет о наименее востребованных станциях.

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Экономика Кудрин допустил рост безработицы в России до 10% Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек. 64

Общество Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 2,8K

Общество Путин предложил выделить 7 млрд рублей на льготное автокредитование Президент России Владимир Путин предложил поддержать спрос на машины, давая потребителям скидку в размере 10% в рамка госпрограмм «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». 12

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына В китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Политика Орешкин предрек пересмотр всей системы международных отношений Международные организации в большинстве своем продемонстрировали неспособность справиться с кризисом, возникшем на фоне пандемии нового коронавируса, поэтому их значение будет пересмотрено, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК). 2

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Здоровье Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса 25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля. 381

Общество Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются. 253

Общество В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса Тула, 25 апреля 2020, 20:44 — REGNUM В Тульской области ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с распространением коронавируса, продлены до 30 апреля. 3

Политика Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России. 2K

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