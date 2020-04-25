Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена. Полный список размещен на сайте ведомства, в числе прочих закроются некоторые выходы на станции "Парк культуры", "Шипиловская", "Пражская", "Владыкино".

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

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