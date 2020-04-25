Транспорт
Вести.RuВестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты
Вестибюли 20 станций были закрыты ранее, еще 13 закроются с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба московского метрополитена. Полный список размещен на сайте ведомства, в числе прочих закроются некоторые выходы на станции "Парк культуры", "Шипиловская", "Пражская", "Владыкино".
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Комментарии
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Общество
Белый дом: Число случаев заражения коронавирусом в США снижается
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявил, что количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией снижается в подавляющем большинстве штатов, – передает РИА Новости.
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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
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РИА Новости 12:36
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Лукашенко анонсировал новую Конституцию
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Вести.Ru 06:53
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Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
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Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
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В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
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Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России
Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ 11:54
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Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
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Победитель шоу «Маска» на НТВ покажет лицо
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РИА Новости 06:12
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Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
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Анастасии Волочковой предложили сняться в эротике за $1,5 млн
За участие в съёмках танцовщице обещали $1,5 млн и поинтересовались, на что могут рассчитывать с её стороны за указанную сумму денег.
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Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
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РИА Новости 23 апреля в 14:37
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Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде
Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде, об этом стало известно Evo-rus.com.
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